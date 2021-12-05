https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/gintsburg-razveyal-tri-rasprostranennykh-mifa-o-covid-19-1036595671.html
Гинцбург развеял три распространенных мифа о COVID-19
Гинцбург развеял три распространенных мифа о COVID-19
По данным ВОЗ, с начала пандемии более 260 миллионов людей заразились SARS-CoV-2, более пять миллионов спасти не удалось. 05.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-05T08:45+0300
2021-12-05T08:45+0300
2021-12-05T08:45+0300
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Три популярных мифа о коронавирусной инфекции в эфире НТВ развеял директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он прокомментировал заявления о бесполезности ношения медицинских масок, отметив, что она защищает в первую очередь тех людей, которые не вакцинированы и не обладают защитными антителами. Кроме того, маска позволяет вакцинированными предотвратить передачу возбудителя, если они являются носителями вируса.Гинцбург также рассказал, что наполовину ошибочным является мнение, что переболевшим надо прививаться "Спутником Лайт", а двухкомпонентную вакцину вводить не нужноМедик посоветовал после первой прививки сделать тест на антитела, и если титр антител окажется 300 и выше, можно отказаться от вакцинации вторым компонентом. Кроме того, ученый вновь опроверг слухи о негативном влиянии вакцин на возможность иметь детей. По его словам, система доказательств от института акушерства и гинекологии имени Кулакова показывает, что в результате вакцинации „Спутником V“ работа генов совершенно не меняется.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/altshteyn-o-shtamme-omikron-mozhet-oznachat-konets-pandemii-koronavirusa-1036578407.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Гинцбург развеял три распространенных мифа о COVID-19
По данным ВОЗ, с начала пандемии более 260 миллионов людей заразились SARS-CoV-2, более пять миллионов спасти не удалось.
СУХУМ, 5 дек - Sputnik
. Три популярных мифа о коронавирусной инфекции в эфире НТВ
развеял директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он прокомментировал заявления о бесполезности ношения медицинских масок, отметив, что она защищает в первую очередь тех людей, которые не вакцинированы и не обладают защитными антителами. Кроме того, маска позволяет вакцинированными предотвратить передачу возбудителя, если они являются носителями вируса.
Гинцбург также рассказал, что наполовину ошибочным является мнение, что переболевшим надо прививаться "Спутником Лайт", а двухкомпонентную вакцину вводить не нужно
"Пятьдесят на пятьдесят — правда. Правда состоит в том, что через шесть месяцев переболевшим надо провакцинироваться „Спутником Лайт“. Далее, если человеку <…> больше 65 лет, с очень большой вероятностью ему придется привиться и вторым компонентом", — сказал Гинцбург.
Медик посоветовал после первой прививки сделать тест на антитела, и если титр антител окажется 300 и выше, можно отказаться от вакцинации вторым компонентом.
Кроме того, ученый вновь опроверг слухи о негативном влиянии вакцин на возможность иметь детей. По его словам, система доказательств от института акушерства и гинекологии имени Кулакова показывает, что в результате вакцинации „Спутником V“ работа генов совершенно не меняется.