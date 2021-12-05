https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/gintsburg-razveyal-tri-rasprostranennykh-mifa-o-covid-19-1036595671.html

Гинцбург развеял три распространенных мифа о COVID-19

Гинцбург развеял три распространенных мифа о COVID-19

По данным ВОЗ, с начала пандемии более 260 миллионов людей заразились SARS-CoV-2, более пять миллионов спасти не удалось. 05.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-05T08:45+0300

2021-12-05T08:45+0300

2021-12-05T08:45+0300

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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Три популярных мифа о коронавирусной инфекции в эфире НТВ развеял директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он прокомментировал заявления о бесполезности ношения медицинских масок, отметив, что она защищает в первую очередь тех людей, которые не вакцинированы и не обладают защитными антителами. Кроме того, маска позволяет вакцинированными предотвратить передачу возбудителя, если они являются носителями вируса.Гинцбург также рассказал, что наполовину ошибочным является мнение, что переболевшим надо прививаться "Спутником Лайт", а двухкомпонентную вакцину вводить не нужноМедик посоветовал после первой прививки сделать тест на антитела, и если титр антител окажется 300 и выше, можно отказаться от вакцинации вторым компонентом. Кроме того, ученый вновь опроверг слухи о негативном влиянии вакцин на возможность иметь детей. По его словам, система доказательств от института акушерства и гинекологии имени Кулакова показывает, что в результате вакцинации „Спутником V“ работа генов совершенно не меняется.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/altshteyn-o-shtamme-omikron-mozhet-oznachat-konets-pandemii-koronavirusa-1036578407.html

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в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19