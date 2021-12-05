Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/gintsburg-razveyal-tri-rasprostranennykh-mifa-o-covid-19-1036595671.html
Гинцбург развеял три распространенных мифа о COVID-19
Гинцбург развеял три распространенных мифа о COVID-19
По данным ВОЗ, с начала пандемии более 260 миллионов людей заразились SARS-CoV-2, более пять миллионов спасти не удалось. 05.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-05T08:45+0300
2021-12-05T08:45+0300
в мире
россия
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/18/1031692030_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7a1635e114969a0bd357324742713ead.jpg
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Три популярных мифа о коронавирусной инфекции в эфире НТВ развеял директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он прокомментировал заявления о бесполезности ношения медицинских масок, отметив, что она защищает в первую очередь тех людей, которые не вакцинированы и не обладают защитными антителами. Кроме того, маска позволяет вакцинированными предотвратить передачу возбудителя, если они являются носителями вируса.Гинцбург также рассказал, что наполовину ошибочным является мнение, что переболевшим надо прививаться "Спутником Лайт", а двухкомпонентную вакцину вводить не нужноМедик посоветовал после первой прививки сделать тест на антитела, и если титр антител окажется 300 и выше, можно отказаться от вакцинации вторым компонентом. Кроме того, ученый вновь опроверг слухи о негативном влиянии вакцин на возможность иметь детей. По его словам, система доказательств от института акушерства и гинекологии имени Кулакова показывает, что в результате вакцинации „Спутником V“ работа генов совершенно не меняется.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/altshteyn-o-shtamme-omikron-mozhet-oznachat-konets-pandemii-koronavirusa-1036578407.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/18/1031692030_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9ae3d2419ac52ed5b525c3634c863ae2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Гинцбург развеял три распространенных мифа о COVID-19

08:45 05.12.2021
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТест на COVID-19
Тест на COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Владимир Песня
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
По данным ВОЗ, с начала пандемии более 260 миллионов людей заразились SARS-CoV-2, более пять миллионов спасти не удалось.
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Три популярных мифа о коронавирусной инфекции в эфире НТВ развеял директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Альштейн - Sputnik Абхазия, 1920, 03.12.2021
Радио
Альтштейн о штамме "омикрон": может означать конец пандемии коронавируса
3 декабря, 16:06
Он прокомментировал заявления о бесполезности ношения медицинских масок, отметив, что она защищает в первую очередь тех людей, которые не вакцинированы и не обладают защитными антителами. Кроме того, маска позволяет вакцинированными предотвратить передачу возбудителя, если они являются носителями вируса.
Гинцбург также рассказал, что наполовину ошибочным является мнение, что переболевшим надо прививаться "Спутником Лайт", а двухкомпонентную вакцину вводить не нужно
"Пятьдесят на пятьдесят — правда. Правда состоит в том, что через шесть месяцев переболевшим надо провакцинироваться „Спутником Лайт“. Далее, если человеку <…> больше 65 лет, с очень большой вероятностью ему придется привиться и вторым компонентом", — сказал Гинцбург.
Медик посоветовал после первой прививки сделать тест на антитела, и если титр антител окажется 300 и выше, можно отказаться от вакцинации вторым компонентом.
Кроме того, ученый вновь опроверг слухи о негативном влиянии вакцин на возможность иметь детей. По его словам, система доказательств от института акушерства и гинекологии имени Кулакова показывает, что в результате вакцинации „Спутником V“ работа генов совершенно не меняется.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:45"Гитлер сошел с ума": почему немцы проиграли под Москвой
10:06"Правда тела". Хочу питаться интуитивно. Как не начать есть все подряд?
09:25В Турции предотвратили теракт на митинге с участием Эрдогана
08:45Гинцбург развеял три распространенных мифа о COVID-19
ВчераЧисло случаев COVID в Абхазии выросло на 105 за сутки, один человек скончался
ВчераОтобрана группа абитуриентов из Абхазии на поступление в Щепкинское училище
ВчераВ работе Telegram произошел сбой
ВчераПутин и Байден проведут переговоры по защищенной видеосвязи 7 декабря
ВчераШторм и последствия: что происходит в Гагре после разгула стихии
Вчера"Правда тела": бег зимой
ВчераПамятник погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву открыли в Элисте
ВчераСамолет-разведчик США вынудил пассажирский Airbus изменить курс над Черным морем
ВчераКомаровский об омикрон-штамме COVID-19: ждем и не паникуем
ВчераВетслужбы Абхазии и Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве
ВчераУдар с моря: как жители Гагры справились с штормом и зачем им миноискатели
ВчераКражи и незаконное хранение оружия и наркотиков: МВД опубликовало оперсводку
ВчераМалия рассказала, как не угодить на уловки маркетологов во время распродаж
ВчераУшел из жизни Народный артист Абхазии Нурби Джинджолия
ВчераЦена биткоина упала до 42 тысяч долларов
ВчераУскользает от иммунитета: ученые раскрыли свойства омикрон-штамма COVID-19