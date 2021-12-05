https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/mid-rossii-nazval-deystviya-vvs-ssha-nad-chernym-more-ugrozoy-dlya-grazhdanskoy-aviatsii-1036599992.html

МИД России назвал действия ВВС США над Черным море угрозой для гражданской авиации

МИД России назвал действия ВВС США над Черным море угрозой для гражданской авиации

Самолет Тель-Авив-Москва утром 3 декабря сменил эшелон из-за самолета-разведчика НАТО. 05.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-05T15:45+0300

2021-12-05T15:45+0300

2021-12-05T15:45+0300

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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Действия ВВС США и их союзников по НАТО создают угрозу гражданской авиации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент с самолетом над Черным морем.Она добавила, что увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ Российской Федерации, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов."Принятыми мерами российские диспетчеры управления воздушным движением обеспечили безопасное выполнение полетов в вышеуказанном районе над открытыми водами Черного моря. Учитывая, что вышеуказанные полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря, российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам", - заключила представитель МИД.Представитель Росавиации сообщила журналистам, что почти одновременно через вышеуказанный район, пролегали маршруты полетов двух гражданских воздушных судов: А333 "Аэрофлота", следовавшего рейсом из Тель-Авива в Москву, и CL650 Мальты, следовавшего рейсом из Сочи в Скопье (Северная Македония). В результате были оперативно изменены направления и эшелоны полетов гражданских воздушных судов. Этими мерами российские диспетчеры управления воздушным движением обеспечили безопасное выполнение полетов над открытыми водами Черного моря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/samolet-razvedchik-ssha-vynudil-passazhirskiy-airbus-izmenit-kurs-nad-chernym-morem-1036593413.html

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