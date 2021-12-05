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МИД России назвал действия ВВС США над Черным море угрозой для гражданской авиации
МИД России назвал действия ВВС США над Черным море угрозой для гражданской авиации
Самолет Тель-Авив-Москва утром 3 декабря сменил эшелон из-за самолета-разведчика НАТО. 05.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Действия ВВС США и их союзников по НАТО создают угрозу гражданской авиации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент с самолетом над Черным морем.Она добавила, что увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ Российской Федерации, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов."Принятыми мерами российские диспетчеры управления воздушным движением обеспечили безопасное выполнение полетов в вышеуказанном районе над открытыми водами Черного моря. Учитывая, что вышеуказанные полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря, российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам", - заключила представитель МИД.Представитель Росавиации сообщила журналистам, что почти одновременно через вышеуказанный район, пролегали маршруты полетов двух гражданских воздушных судов: А333 "Аэрофлота", следовавшего рейсом из Тель-Авива в Москву, и CL650 Мальты, следовавшего рейсом из Сочи в Скопье (Северная Македония). В результате были оперативно изменены направления и эшелоны полетов гражданских воздушных судов. Этими мерами российские диспетчеры управления воздушным движением обеспечили безопасное выполнение полетов над открытыми водами Черного моря.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/samolet-razvedchik-ssha-vynudil-passazhirskiy-airbus-izmenit-kurs-nad-chernym-morem-1036593413.html
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политика, мид рф, россия, нато, черное море, сша

МИД России назвал действия ВВС США над Черным море угрозой для гражданской авиации

15:45 05.12.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Самолет Тель-Авив-Москва утром 3 декабря сменил эшелон из-за самолета-разведчика НАТО.
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Действия ВВС США и их союзников по НАТО создают угрозу гражданской авиации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент с самолетом над Черным морем.
"И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей", - отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ Российской Федерации, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.
Boeing RC-135V Rivet Joint 64-14846 Electronic Intelligence Aircraft - Sputnik Абхазия, 1920, 04.12.2021
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"Принятыми мерами российские диспетчеры управления воздушным движением обеспечили безопасное выполнение полетов в вышеуказанном районе над открытыми водами Черного моря. Учитывая, что вышеуказанные полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря, российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам", - заключила представитель МИД.
Самолет-разведчик НАТО 3 декабря пересекал установленный для гражданских судов маршрут, на запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал, самолету Тель-Авив-Москва пришлось сменить эшелон.
Представитель Росавиации сообщила журналистам, что почти одновременно через вышеуказанный район, пролегали маршруты полетов двух гражданских воздушных судов: А333 "Аэрофлота", следовавшего рейсом из Тель-Авива в Москву, и CL650 Мальты, следовавшего рейсом из Сочи в Скопье (Северная Македония). В результате были оперативно изменены направления и эшелоны полетов гражданских воздушных судов. Этими мерами российские диспетчеры управления воздушным движением обеспечили безопасное выполнение полетов над открытыми водами Черного моря.
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