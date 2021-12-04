https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/samolet-razvedchik-ssha-vynudil-passazhirskiy-airbus-izmenit-kurs-nad-chernym-morem-1036593413.html

Самолет-разведчик США вынудил пассажирский Airbus изменить курс над Черным морем

Самолет-разведчик США вынудил пассажирский Airbus изменить курс над Черным морем

Американские самолеты были замечены над акваторией Черного моря и накануне. 04.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-04T16:35+0300

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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Гражданский самолет Airbus A330, летевший над Черным морем из Тель-Авива в Москву, сменил курс из-за американского самолета радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint, сообщает РИА Новости.По информации порталов Flightradar24 и Radarbox, отслеживающих полеты авиации, инцидент произошел накануне в районе 10:00 мск примерно в 42-44 градусах северной широты и 37-39 градусах восточной долготы.Согласно данным радаров, гражданский борт был вынужден сбросить высоту.До этого ресурс PlaneRadar указывал, что самолет ВВС США, ставший участником произошедшего, имел позывной OLIVEW92 и вылетел с базы Суда на острове Крит. Позднее, во время облета российской границы он сменил его на HOMER59.Накануне российские Су-27 и Су-30 сопроводили американские разведчики RC-135 ВВС США и CL-600 "Артемис" над Черным морем. Иностранные военные самолеты были вынуждены развернуться. Нарушения государственной границы не было допущено.Минобороны России отметило активизацию стран НАТО вблизи российских границ в конце ноября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, в таких условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210928/Rossiyskiy-Su-27-soprovodil-samolet-razvedchik-SShA-nad-Chernym-morem-1033299415.html

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