https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/samolet-razvedchik-ssha-vynudil-passazhirskiy-airbus-izmenit-kurs-nad-chernym-morem-1036593413.html
Самолет-разведчик США вынудил пассажирский Airbus изменить курс над Черным морем
Самолет-разведчик США вынудил пассажирский Airbus изменить курс над Черным морем
Американские самолеты были замечены над акваторией Черного моря и накануне. 04.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-04T16:35+0300
2021-12-04T16:35+0300
2021-12-04T16:35+0300
новости
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/04/1036593386_0:63:1025:639_1920x0_80_0_0_c7a871f7849d99f5d88a842760216776.jpg
СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Гражданский самолет Airbus A330, летевший над Черным морем из Тель-Авива в Москву, сменил курс из-за американского самолета радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint, сообщает РИА Новости.По информации порталов Flightradar24 и Radarbox, отслеживающих полеты авиации, инцидент произошел накануне в районе 10:00 мск примерно в 42-44 градусах северной широты и 37-39 градусах восточной долготы.Согласно данным радаров, гражданский борт был вынужден сбросить высоту.До этого ресурс PlaneRadar указывал, что самолет ВВС США, ставший участником произошедшего, имел позывной OLIVEW92 и вылетел с базы Суда на острове Крит. Позднее, во время облета российской границы он сменил его на HOMER59.Накануне российские Су-27 и Су-30 сопроводили американские разведчики RC-135 ВВС США и CL-600 "Артемис" над Черным морем. Иностранные военные самолеты были вынуждены развернуться. Нарушения государственной границы не было допущено.Минобороны России отметило активизацию стран НАТО вблизи российских границ в конце ноября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, в таких условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/vks-rossii-soprovodili-polety-razvedyvatelnykh-samoletov-nato-nad-chernym-morem-1036323599.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210928/Rossiyskiy-Su-27-soprovodil-samolet-razvedchik-SShA-nad-Chernym-morem-1033299415.html
россия
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/04/1036593386_44:0:979:701_1920x0_80_0_0_937f0575b9e2aeec7ed039b713ad20e5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, сша
Самолет-разведчик США вынудил пассажирский Airbus изменить курс над Черным морем
Американские самолеты были замечены над акваторией Черного моря и накануне.
СУХУМ, 4 дек - Sputnik.
Гражданский самолет Airbus A330, летевший над Черным морем из Тель-Авива в Москву, сменил курс из-за американского самолета радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint, сообщает РИА Новости
.
По информации порталов Flightradar24
и Radarbox
, отслеживающих полеты авиации, инцидент произошел накануне в районе 10:00 мск примерно в 42-44 градусах северной широты и 37-39 градусах восточной долготы.
Согласно данным радаров, гражданский борт был вынужден сбросить высоту.
До этого ресурс PlaneRadar указывал, что самолет ВВС США, ставший участником произошедшего, имел позывной OLIVEW92 и вылетел с базы Суда на острове Крит. Позднее, во время облета российской границы он сменил его на HOMER59.
Накануне российские Су-27 и Су-30 сопроводили американские разведчики RC-135 ВВС США и CL-600 "Артемис" над Черным морем. Иностранные военные самолеты были вынуждены развернуться. Нарушения государственной границы не было допущено.
Минобороны России отметило активизацию стран НАТО вблизи российских границ в конце ноября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, в таких условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.