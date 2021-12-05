Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/nachalos-asfaltirovanie-ulitsy-abazinskaya-v-sukhume-1036597797.html
Началось асфальтирование улицы Абазинская в Сухуме
Началось асфальтирование улицы Абазинская в Сухуме
Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов. 05.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-05T11:40+0300
2021-12-05T11:50+0300
в абхазии
абхазия
сухум
инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032238341_0:270:2601:1733_1920x0_80_0_0_aa3981faaed4e464f513ff485f3ce166.jpg
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Началось асфальтирование улицы Абазинской в Сухуме, сообщает пресс-служба столичной администрации. Работы будут завершены в течение недели. Укладывать асфальт начали от Сухумской крепости.На Абазинской заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы, установлены бордюры.Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов.В рамках ремонтных работ заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы.Протяженность улицы Гулиа – 1200 метров, на ее ремонт предусмотрено 48 миллионов рублей. Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт уйдет 38 миллионов рублей, улица Джонуа – 1350 метров, бюджет – 66 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/glava-sukhuma-nazval-vozmozhnyy-srok-zaversheniya-remontnykh-rabot-na-trekh-ulitsakh-stolitsy-1036478922.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032238341_0:0:2311:1733_1920x0_80_0_0_a95eed09a40c05955e12d75f3b6bf19e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, сухум, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

Началось асфальтирование улицы Абазинская в Сухуме

11:40 05.12.2021 (обновлено: 11:50 05.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Укладка дорожного полотна
Укладка дорожного полотна - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов.
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Началось асфальтирование улицы Абазинской в Сухуме, сообщает пресс-служба столичной администрации.
Работы будут завершены в течение недели. Укладывать асфальт начали от Сухумской крепости.
На Абазинской заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы, установлены бордюры.
Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов.
Укладка дорожного полотна - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2021
В Абхазии
Глава Сухума назвал возможный срок завершения ремонтных работ на трех улицах столицы
25 ноября, 14:15
В рамках ремонтных работ заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы.
Протяженность улицы Гулиа – 1200 метров, на ее ремонт предусмотрено 48 миллионов рублей. Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт уйдет 38 миллионов рублей, улица Джонуа – 1350 метров, бюджет – 66 миллионов рублей.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:45МИД России назвал действия ВВС США над Черным море угрозой для гражданской авиации
15:00Саудовская Аравия разрешит въезд вакцинированным "Спутником V"
14:10Германия объясняет, почему не хватило сил победить русских
13:23Ген Эрген о триптихе "Маска диоскуров": визуальная картинка античной Абхазии
12:55Найдено тело пропавшего в окрестностях Ткуарчала охотника
12:17Дополнительное время: Шеренешев и Давыденко о футбольном турнире "Система Cup 2021"
11:40Началось асфальтирование улицы Абазинская в Сухуме
10:45"Гитлер сошел с ума": почему немцы проиграли под Москвой
10:06"Правда тела". Хочу питаться интуитивно. Как не начать есть все подряд?
09:25В Турции предотвратили теракт на митинге с участием Эрдогана
08:45Гинцбург развеял три распространенных мифа о COVID-19
ВчераЧисло случаев COVID в Абхазии выросло на 105 за сутки, один человек скончался
ВчераОтобрана группа абитуриентов из Абхазии на поступление в Щепкинское училище
ВчераВ работе Telegram произошел сбой
ВчераПутин и Байден проведут переговоры по защищенной видеосвязи 7 декабря
ВчераШторм и последствия: что происходит в Гагре после разгула стихии
Вчера"Правда тела": бег зимой
ВчераПамятник погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву открыли в Элисте
ВчераСамолет-разведчик США вынудил пассажирский Airbus изменить курс над Черным морем
ВчераКомаровский об омикрон-штамме COVID-19: ждем и не паникуем