https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/nachalos-asfaltirovanie-ulitsy-abazinskaya-v-sukhume-1036597797.html

Началось асфальтирование улицы Абазинская в Сухуме

Началось асфальтирование улицы Абазинская в Сухуме

Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов. 05.12.2021, Sputnik Абхазия

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инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Началось асфальтирование улицы Абазинской в Сухуме, сообщает пресс-служба столичной администрации. Работы будут завершены в течение недели. Укладывать асфальт начали от Сухумской крепости.На Абазинской заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы, установлены бордюры.Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов.В рамках ремонтных работ заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы.Протяженность улицы Гулиа – 1200 метров, на ее ремонт предусмотрено 48 миллионов рублей. Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт уйдет 38 миллионов рублей, улица Джонуа – 1350 метров, бюджет – 66 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/glava-sukhuma-nazval-vozmozhnyy-srok-zaversheniya-remontnykh-rabot-na-trekh-ulitsakh-stolitsy-1036478922.html

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абхазия, сухум, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии