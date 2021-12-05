https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/nachalos-asfaltirovanie-ulitsy-abazinskaya-v-sukhume-1036597797.html
Началось асфальтирование улицы Абазинская в Сухуме
Началось асфальтирование улицы Абазинская в Сухуме
Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов. 05.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-05T11:40+0300
2021-12-05T11:40+0300
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Началось асфальтирование улицы Абазинской в Сухуме, сообщает пресс-служба столичной администрации. Работы будут завершены в течение недели. Укладывать асфальт начали от Сухумской крепости.На Абазинской заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы, установлены бордюры.Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов.В рамках ремонтных работ заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы.Протяженность улицы Гулиа – 1200 метров, на ее ремонт предусмотрено 48 миллионов рублей. Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт уйдет 38 миллионов рублей, улица Джонуа – 1350 метров, бюджет – 66 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/glava-sukhuma-nazval-vozmozhnyy-srok-zaversheniya-remontnykh-rabot-na-trekh-ulitsakh-stolitsy-1036478922.html
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абхазия, сухум, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
Началось асфальтирование улицы Абазинская в Сухуме
11:40 05.12.2021 (обновлено: 11:50 05.12.2021)
Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов.
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Началось асфальтирование улицы Абазинской в Сухуме, сообщает пресс-служба столичной администрации.
Работы будут завершены в течение недели. Укладывать асфальт начали от Сухумской крепости.
На Абазинской заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы, установлены бордюры.
Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов.
В рамках ремонтных работ заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы.
Протяженность улицы Гулиа – 1200 метров, на ее ремонт предусмотрено 48 миллионов рублей. Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт уйдет 38 миллионов рублей, улица Джонуа – 1350 метров, бюджет – 66 миллионов рублей.