https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/naydeno-telo-propavshego-v-okrestnostyakh-tkuarchala-okhotnika-1036598829.html
Найдено тело пропавшего в окрестностях Ткуарчала охотника
Найдено тело пропавшего в окрестностях Ткуарчала охотника
Спасатели МЧС не прекращали поиски Бето Квеквескири в окрестностях Ткуарчала с 30 ноября. 05.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-05T12:55+0300
2021-12-05T12:55+0300
2021-12-05T13:28+0300
в абхазии
происшествия
ткуарчальский район
мчс абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/11/1035942487_0:135:2600:1598_1920x0_80_0_0_3d8e636ad64640feaf8179ed18b03e49.jpg
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Спасатели обнаружили тело 32-летнего охотника Бето Квеквескири, пропавшего в горной местности в районе Ткуарчала, около 10:00 5 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии."Предпринимаются меры по его доставке, там очень тяжелая местность, его обнаружили в ущелье в горах, поэтому будет задействован вертолет, если позволят погодные условия. На место происшествия планирует вылететь министр по чрезвычайным ситуациям", - добавили в ведомстве.Поисково-спасательная операция в горном массиве в окрестностях Ткуарчала продолжалась с 30 ноября. В поисках принимали участие также местные жители.О причинах смерти охотника пока ничего не сообщается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/mchs-abkhazii-vtorye-sutki-ischet-zhitelya-tkuarchala-propavshego-na-okhote-1036557842.html
ткуарчальский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/11/1035942487_145:0:2456:1733_1920x0_80_0_0_c7312ebc46c321ee5b1068f0c9f87cfb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, ткуарчальский район, мчс абхазии
Найдено тело пропавшего в окрестностях Ткуарчала охотника
12:55 05.12.2021 (обновлено: 13:28 05.12.2021)
Спасатели МЧС не прекращали поиски Бето Квеквескири в окрестностях Ткуарчала с 30 ноября.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Спасатели обнаружили тело 32-летнего охотника Бето Квеквескири, пропавшего в горной местности в районе Ткуарчала, около 10:00 5 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
"Предпринимаются меры по его доставке, там очень тяжелая местность, его обнаружили в ущелье в горах, поэтому будет задействован вертолет, если позволят погодные условия. На место происшествия планирует вылететь министр по чрезвычайным ситуациям", - добавили в ведомстве.
Поисково-спасательная операция в горном массиве в окрестностях Ткуарчала продолжалась с 30 ноября. В поисках принимали участие также местные жители.
О причинах смерти охотника пока ничего не сообщается.