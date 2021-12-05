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Найдено тело пропавшего в окрестностях Ткуарчала охотника
Найдено тело пропавшего в окрестностях Ткуарчала охотника
Спасатели МЧС не прекращали поиски Бето Квеквескири в окрестностях Ткуарчала с 30 ноября. 05.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Спасатели обнаружили тело 32-летнего охотника Бето Квеквескири, пропавшего в горной местности в районе Ткуарчала, около 10:00 5 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии."Предпринимаются меры по его доставке, там очень тяжелая местность, его обнаружили в ущелье в горах, поэтому будет задействован вертолет, если позволят погодные условия. На место происшествия планирует вылететь министр по чрезвычайным ситуациям", - добавили в ведомстве.Поисково-спасательная операция в горном массиве в окрестностях Ткуарчала продолжалась с 30 ноября. В поисках принимали участие также местные жители.О причинах смерти охотника пока ничего не сообщается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/mchs-abkhazii-vtorye-sutki-ischet-zhitelya-tkuarchala-propavshego-na-okhote-1036557842.html
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происшествия, ткуарчальский район, мчс абхазии

Найдено тело пропавшего в окрестностях Ткуарчала охотника

12:55 05.12.2021 (обновлено: 13:28 05.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Горные пейзажи Абхазии
Горные пейзажи Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Спасатели МЧС не прекращали поиски Бето Квеквескири в окрестностях Ткуарчала с 30 ноября.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Спасатели обнаружили тело 32-летнего охотника Бето Квеквескири, пропавшего в горной местности в районе Ткуарчала, около 10:00 5 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
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МЧС Абхазии вторые сутки ищет жителя Ткуарчала, пропавшего на охоте
1 декабря, 19:55
"Предпринимаются меры по его доставке, там очень тяжелая местность, его обнаружили в ущелье в горах, поэтому будет задействован вертолет, если позволят погодные условия. На место происшествия планирует вылететь министр по чрезвычайным ситуациям", - добавили в ведомстве.
Поисково-спасательная операция в горном массиве в окрестностях Ткуарчала продолжалась с 30 ноября. В поисках принимали участие также местные жители.
О причинах смерти охотника пока ничего не сообщается.
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