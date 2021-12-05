https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/naydeno-telo-propavshego-v-okrestnostyakh-tkuarchala-okhotnika-1036598829.html

Найдено тело пропавшего в окрестностях Ткуарчала охотника

Найдено тело пропавшего в окрестностях Ткуарчала охотника

Спасатели МЧС не прекращали поиски Бето Квеквескири в окрестностях Ткуарчала с 30 ноября. 05.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-05T12:55+0300

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2021-12-05T13:28+0300

в абхазии

происшествия

ткуарчальский район

мчс абхазии

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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Спасатели обнаружили тело 32-летнего охотника Бето Квеквескири, пропавшего в горной местности в районе Ткуарчала, около 10:00 5 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии."Предпринимаются меры по его доставке, там очень тяжелая местность, его обнаружили в ущелье в горах, поэтому будет задействован вертолет, если позволят погодные условия. На место происшествия планирует вылететь министр по чрезвычайным ситуациям", - добавили в ведомстве.Поисково-спасательная операция в горном массиве в окрестностях Ткуарчала продолжалась с 30 ноября. В поисках принимали участие также местные жители.О причинах смерти охотника пока ничего не сообщается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/mchs-abkhazii-vtorye-sutki-ischet-zhitelya-tkuarchala-propavshego-na-okhote-1036557842.html

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происшествия, ткуарчальский район, мчс абхазии