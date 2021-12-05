https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-6-dekabrya-1036599499.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 декабря

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать малоградиентное поле повышенного атмосферного давления. 05.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-05T17:45+0300

2021-12-05T17:45+0300

2021-12-05T17:45+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. В понедельник, 6 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура морской воды +4°С до +9°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 - 80%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии