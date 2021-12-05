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https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-6-dekabrya-1036599499.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 декабря
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать малоградиентное поле повышенного атмосферного давления. 05.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-05T17:45+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. В понедельник, 6 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура морской воды +4°С до +9°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 - 80%.
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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 декабря

17:45 05.12.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукСолнечные лучи пробиваются сквозь тучи
Солнечные лучи пробиваются сквозь тучи - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать малоградиентное поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. В понедельник, 6 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура морской воды +4°С до +9°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60 - 80%.
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