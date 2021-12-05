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Саудовская Аравия разрешит въезд вакцинированным "Спутником V"
Саудовская Аравия разрешит въезд вакцинированным "Спутником V"
В списке стран, разрешивших въезд людям, вакцинированным "Спутник V", 102 государства. 05.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-05T15:00+0300
2021-12-05T15:00+0300
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саудовская аравия
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Саудовская Аравия с начала 2022 года разрешит въезд вакцинированным "Спутником V" при соблюдении ряда условий. Такое решение приняли регулирующие органы королевства, сообщает РФПИ.При этом необходимо пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест после приезда в Саудовскую Аравию.Въезд в Саудовскую Аравию для привитых "Спутником V" даст возможность верующим совершать паломничество (хадж и умра) к святыням ислама в городах Мекка и Медина.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/diskussii-vokrug-covid-19-kto-i-gde-mozhet-poluchit-qr-kod-v-abkhazii-1036529615.html
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в мире, саудовская аравия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Саудовская Аравия разрешит въезд вакцинированным "Спутником V"

15:00 05.12.2021
© AP Photo Kamran JebreiliПавильон Саудовской Аравии на Всемирной выставке Expo-2020 в Дубае, ОАЭ
Павильон Саудовской Аравии на Всемирной выставке Expo-2020 в Дубае, ОАЭ - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2021
© AP Photo Kamran Jebreili
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В списке стран, разрешивших въезд людям, вакцинированным "Спутник V", 102 государства.
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Саудовская Аравия с начала 2022 года разрешит въезд вакцинированным "Спутником V" при соблюдении ряда условий. Такое решение приняли регулирующие органы королевства, сообщает РФПИ.
"Саудовская Аравия вошла в число 102 государств, которые могут посетить вакцинированные "Спутником V" лица", - говорится в релизе.
При этом необходимо пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест после приезда в Саудовскую Аравию.
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Въезд в Саудовскую Аравию для привитых "Спутником V" даст возможность верующим совершать паломничество (хадж и умра) к святыням ислама в городах Мекка и Медина.
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