https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/saudovskaya-araviya-razreshit-vezd-vaktsinirovannym-sputnikom-v-1036599756.html

Саудовская Аравия разрешит въезд вакцинированным "Спутником V"

Саудовская Аравия разрешит въезд вакцинированным "Спутником V"

В списке стран, разрешивших въезд людям, вакцинированным "Спутник V", 102 государства. 05.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-05T15:00+0300

2021-12-05T15:00+0300

2021-12-05T15:00+0300

в мире

саудовская аравия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/02/1033332070_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_7cb78f450a75460ddc1bfe27d6076051.jpg

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Саудовская Аравия с начала 2022 года разрешит въезд вакцинированным "Спутником V" при соблюдении ряда условий. Такое решение приняли регулирующие органы королевства, сообщает РФПИ.При этом необходимо пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест после приезда в Саудовскую Аравию.Въезд в Саудовскую Аравию для привитых "Спутником V" даст возможность верующим совершать паломничество (хадж и умра) к святыням ислама в городах Мекка и Медина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/diskussii-vokrug-covid-19-kto-i-gde-mozhet-poluchit-qr-kod-v-abkhazii-1036529615.html

саудовская аравия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, саудовская аравия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19