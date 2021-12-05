https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/telo-zhitelnitsy-tkuarchalskogo-rayona-nashli-v-reke-aldzga-1036600481.html

Тело жительницы Ткуарчалского района нашли в реке Алдзга

Тело жительницы Ткуарчалского района нашли в реке Алдзга

Жительницу поселка Поляна Ткуарчалского района разыскивали с 24 ноября. 05.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-05T17:00+0300

2021-12-05T17:00+0300

2021-12-05T17:00+0300

в абхазии

происшествия

ткуарчальский район

мчс абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/09/1036255822_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5c1e59abaff84f1e82af2fa02b4dc21e.jpg

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Тело жительницы поселка Поляна Ткуарчалского района Майи Кокоевой обнаружили в реке Алдзга, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Сотрудники пожарно-спасательной части Ткуарчала проводили операцию по извлечению и доставке ее тела к месту бывшего проживания.Правоохранительные органы разыскивали ее с 24 ноября. По предварительной версии, Кокоева сорвалась со скалы и упала в реку.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/naydeno-telo-propavshego-v-okrestnostyakh-tkuarchala-okhotnika-1036598829.html

ткуарчальский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, ткуарчальский район, мчс абхазии