https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/telo-zhitelnitsy-tkuarchalskogo-rayona-nashli-v-reke-aldzga-1036600481.html
Тело жительницы Ткуарчалского района нашли в реке Алдзга
Тело жительницы Ткуарчалского района нашли в реке Алдзга
Жительницу поселка Поляна Ткуарчалского района разыскивали с 24 ноября. 05.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-05T17:00+0300
2021-12-05T17:00+0300
2021-12-05T17:00+0300
в абхазии
происшествия
ткуарчальский район
мчс абхазии
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Тело жительницы поселка Поляна Ткуарчалского района Майи Кокоевой обнаружили в реке Алдзга, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Сотрудники пожарно-спасательной части Ткуарчала проводили операцию по извлечению и доставке ее тела к месту бывшего проживания.Правоохранительные органы разыскивали ее с 24 ноября. По предварительной версии, Кокоева сорвалась со скалы и упала в реку.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/naydeno-telo-propavshego-v-okrestnostyakh-tkuarchala-okhotnika-1036598829.html
ткуарчальский район
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происшествия, ткуарчальский район, мчс абхазии
Тело жительницы Ткуарчалского района нашли в реке Алдзга
Жительницу поселка Поляна Ткуарчалского района разыскивали с 24 ноября.
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Тело жительницы поселка Поляна Ткуарчалского района Майи Кокоевой обнаружили в реке Алдзга, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Сотрудники пожарно-спасательной части Ткуарчала проводили операцию по извлечению и доставке ее тела к месту бывшего проживания.
Правоохранительные органы разыскивали ее с 24 ноября. По предварительной версии, Кокоева сорвалась со скалы и упала в реку.