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Тело жительницы Ткуарчалского района нашли в реке Алдзга
Тело жительницы Ткуарчалского района нашли в реке Алдзга
Жительницу поселка Поляна Ткуарчалского района разыскивали с 24 ноября. 05.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-05T17:00+0300
2021-12-05T17:00+0300
в абхазии
происшествия
ткуарчальский район
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Тело жительницы поселка Поляна Ткуарчалского района Майи Кокоевой обнаружили в реке Алдзга, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Сотрудники пожарно-спасательной части Ткуарчала проводили операцию по извлечению и доставке ее тела к месту бывшего проживания.Правоохранительные органы разыскивали ее с 24 ноября. По предварительной версии, Кокоева сорвалась со скалы и упала в реку.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/naydeno-telo-propavshego-v-okrestnostyakh-tkuarchala-okhotnika-1036598829.html
ткуарчальский район
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происшествия, ткуарчальский район, мчс абхазии

Тело жительницы Ткуарчалского района нашли в реке Алдзга

17:00 05.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Горная река
Горная река - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Жительницу поселка Поляна Ткуарчалского района разыскивали с 24 ноября.
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Тело жительницы поселка Поляна Ткуарчалского района Майи Кокоевой обнаружили в реке Алдзга, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
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12:55
Сотрудники пожарно-спасательной части Ткуарчала проводили операцию по извлечению и доставке ее тела к месту бывшего проживания.
Правоохранительные органы разыскивали ее с 24 ноября. По предварительной версии, Кокоева сорвалась со скалы и упала в реку.
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