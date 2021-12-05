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У девяти россиян, прилетевших из ЮАР, зафиксирован коронавирус
У девяти россиян, прилетевших из ЮАР, зафиксирован коронавирус
Второго декабря главный санитарный врач России Анна Попова объявила о двухнедельном карантине для тех, кто прибывает из ЮАР и соседних стран, из-за... 05.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-05T16:30+0300
2021-12-05T16:30+0300
в мире
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Тест на коронавирус оказался положительным у девяти россиян, прилетевших из Южно-Африканской Республики, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.Специалисты санитарно-карантинного контроля 3 и 4 декабря провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии, отметили там.Среди тех, кто летел из последней страны, 58 пассажиров были из Южной Африки. Их протестировали в аэропорту и поместили в обсерватор, ежедневно они проходят ПЦР-исследование.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИД или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/komarovksiy-ob-omikron-shtamme-covid-19-zhdem-i-ne-panikuem---1036590132.html
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в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

У девяти россиян, прилетевших из ЮАР, зафиксирован коронавирус

16:30 05.12.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус в Баку
Тестирование на коронавирус в Баку - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Второго декабря главный санитарный врач России Анна Попова объявила о двухнедельном карантине для тех, кто прибывает из ЮАР и соседних стран, из-за омикрон-варианта коронавируса.
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Тест на коронавирус оказался положительным у девяти россиян, прилетевших из Южно-Африканской Республики, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается", — сказали в ведомстве.
Специалисты санитарно-карантинного контроля 3 и 4 декабря провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии, отметили там.
Комаровксий об омикрон-штамме COVID-19: ждем и не паникуем - Sputnik Абхазия, 1920, 04.12.2021
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Комаровский об омикрон-штамме COVID-19: ждем и не паникуем
Вчера, 15:29
Среди тех, кто летел из последней страны, 58 пассажиров были из Южной Африки. Их протестировали в аэропорту и поместили в обсерватор, ежедневно они проходят ПЦР-исследование.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИД или ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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