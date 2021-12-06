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Армения заявила о готовности вывести на рынок "Спутник Лайт"
Армения заявила о готовности вывести на рынок "Спутник Лайт"
В Армении начали розлив вакцины "Спутник Лайт" в сентябре этого года. 06.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-06T13:20+0300
2021-12-06T13:20+0300
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт", произведенная в Армении готова выйти на рынок, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра экономики республики Ваана Керобяна.Керобян также рассказал, что Армения ведет переговоры с рядом ближневосточных стран об экспорте произведенного в республике препарата "Спутник Лайт". Вакцина, как ранее отмечал директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Владимир Примак, станет доступна для населения после прохождения контроля качества."Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. Сейчас эта вакцина применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/gintsburg-rasskazal-skolko-komplektov-sputnika-v-i-sputnik-layt-vypuscheno-v-rossii-1036472766.html
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в мире, россия, вакцинация, армения, мировая пандемия коронавируса covid-19
Армения заявила о готовности вывести на рынок "Спутник Лайт"
В Армении начали розлив вакцины "Спутник Лайт" в сентябре этого года.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik.
Вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт", произведенная в Армении готова выйти на рынок, пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление министра экономики республики Ваана Керобяна.
"В Армении уже есть произведенная в стране, прошедшая все контрольные критерии продукция (вакцина "Спутник Лайт" - ред), которая готова выйти и на рынок", - сказал Керобян.
Керобян также рассказал, что Армения ведет переговоры с рядом ближневосточных стран об экспорте произведенного в республике препарата "Спутник Лайт".
Вакцина, как ранее отмечал директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Владимир Примак, станет доступна для населения после прохождения контроля качества.
"Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. Сейчас эта вакцина применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.