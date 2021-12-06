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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/glava-minzdrava-abkhazii-rasskazal-ob-epidsituatsii-na-zasedanii-sovbeza--1036618474.html
Глава Минздрава Абхазии рассказал об эпидситуации на заседании Совбеза
Глава Минздрава Абхазии рассказал об эпидситуации на заседании Совбеза
Вопросы эпидемиологической обстановки и предложения по совершенствованию деятельности органов внутренних дел обсудил президент Аслан Бжания на заседании Совета... 06.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-06T17:47+0300
2021-12-06T17:47+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
совет безопасности абхазии
аслан бжания
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба заявил в ходе заседания Совбеза, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остается сложной, спад заболеваемости не наблюдается, среднесуточные показатели за последнее время не изменились, растет число летальных случаев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он также отметил, что прежней остается заполняемость ковидных стационаров, при этом течение болезни проходит сложнее. Темпы вакцинации граждан снизились, по словам Бутба. Как отметил Бутба, медучреждения республики обеспечены всем необходимым перечнем медикаментов и средствами индивидуальной защиты. Тем не менее сохраняются сложности с дорогостоящими препаратами "Артлегиа" и "Актемра". Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 4 декабря составляет 35407 человек. Зарегистрирован 531 летальный случай. Выздоровели 28822 человека.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/ministr-zdravookhraneniya-epidobstanovka-v-abkhazii-ostaetsya-dostatochno-slozhnoy-1036537391.html
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совет безопасности абхазии, аслан бжания, медицина, абхазия

Глава Минздрава Абхазии рассказал об эпидситуации на заседании Совбеза

17:47 06.12.2021
© Foto / Официальный сайт Президента Республики Абхазия Президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности
 Президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2021
© Foto / Официальный сайт Президента Республики Абхазия
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Вопросы эпидемиологической обстановки и предложения по совершенствованию деятельности органов внутренних дел обсудил президент Аслан Бжания на заседании Совета безопасности в понедельник 6 декабря.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба заявил в ходе заседания Совбеза, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остается сложной, спад заболеваемости не наблюдается, среднесуточные показатели за последнее время не изменились, растет число летальных случаев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Эдуард Бутба - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Министр здравоохранения: эпидобстановка в Абхазии остается достаточно сложной
30 ноября, 13:33
Он также отметил, что прежней остается заполняемость ковидных стационаров, при этом течение болезни проходит сложнее.
Темпы вакцинации граждан снизились, по словам Бутба.
"Всего в республике вакцинировались 12 887 человек", - сказал глава Минздрава.
Как отметил Бутба, медучреждения республики обеспечены всем необходимым перечнем медикаментов и средствами индивидуальной защиты. Тем не менее сохраняются сложности с дорогостоящими препаратами "Артлегиа" и "Актемра".
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 4 декабря составляет 35407 человек. Зарегистрирован 531 летальный случай. Выздоровели 28822 человека.
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