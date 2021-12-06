https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/glava-minzdrava-abkhazii-rasskazal-ob-epidsituatsii-na-zasedanii-sovbeza--1036618474.html

Глава Минздрава Абхазии рассказал об эпидситуации на заседании Совбеза

Глава Минздрава Абхазии рассказал об эпидситуации на заседании Совбеза

Вопросы эпидемиологической обстановки и предложения по совершенствованию деятельности органов внутренних дел обсудил президент Аслан Бжания на заседании Совета... 06.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-06T17:47+0300

2021-12-06T17:47+0300

2021-12-06T17:47+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

совет безопасности абхазии

аслан бжания

медицина

абхазия

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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба заявил в ходе заседания Совбеза, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остается сложной, спад заболеваемости не наблюдается, среднесуточные показатели за последнее время не изменились, растет число летальных случаев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он также отметил, что прежней остается заполняемость ковидных стационаров, при этом течение болезни проходит сложнее. Темпы вакцинации граждан снизились, по словам Бутба. Как отметил Бутба, медучреждения республики обеспечены всем необходимым перечнем медикаментов и средствами индивидуальной защиты. Тем не менее сохраняются сложности с дорогостоящими препаратами "Артлегиа" и "Актемра". Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 4 декабря составляет 35407 человек. Зарегистрирован 531 летальный случай. Выздоровели 28822 человека.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/ministr-zdravookhraneniya-epidobstanovka-v-abkhazii-ostaetsya-dostatochno-slozhnoy-1036537391.html

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совет безопасности абхазии, аслан бжания, медицина, абхазия