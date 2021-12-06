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https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/mid-abkhazii-vozmet-pod-kontrol-rabotu-npo-s-gruziey-1036610067.html
МИД Абхазии возьмет под контроль работу НПО с Грузией
МИД Абхазии возьмет под контроль работу НПО с Грузией
МИД Абхазии - главный координирующий орган в области отношений с иностранными государствами и международными организациями. 06.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Все проекты и программы, планируемые на территории Абхазии иностранными неправительственными и международными организациями, должны быть согласованы с МИД республики, в том числе любые проекты с представителями руководства и общественных организаций Грузии. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Абхазии. Уточняется, что при подготовке встреч с представителями абхазской молодежи, организации дискуссий, круглых столов и семинаров, распространении информационных материалов, а также при подготовке встреч с общественными организациями Грузии, требуется обязательное предварительное согласование с МИД Абхазии.Порядок согласования определен Временным положением о порядке реализации программ (проектов) иностранных неправительственных и международных организаций на территории Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/proekty-npo-dolzhny-prokhodit-obyazatelnoe-soglasovanie-v-mid-abkhazii-1036539140.html
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политика, мид абхазии, грузия

МИД Абхазии возьмет под контроль работу НПО с Грузией

11:15 06.12.2021 (обновлено: 12:05 06.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукКабинет министров
Кабинет министров - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МИД Абхазии - главный координирующий орган в области отношений с иностранными государствами и международными организациями.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Все проекты и программы, планируемые на территории Абхазии иностранными неправительственными и международными организациями, должны быть согласованы с МИД республики, в том числе любые проекты с представителями руководства и общественных организаций Грузии. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Абхазии.
МИД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
В Абхазии
Проекты НПО должны проходить обязательное согласование в МИД Абхазии
30 ноября, 15:50
Уточняется, что при подготовке встреч с представителями абхазской молодежи, организации дискуссий, круглых столов и семинаров, распространении информационных материалов, а также при подготовке встреч с общественными организациями Грузии, требуется обязательное предварительное согласование с МИД Абхазии.
Иностранные неправительственные и международные организации также должны представлять в Министерство иностранных дел Абхазии отчеты о деятельности по реализации программ (проектов), персональном составе работников, а также документы, содержащие сведения об источниках финансирования и целях расходования данных средств.
Порядок согласования определен Временным положением о порядке реализации программ (проектов) иностранных неправительственных и международных организаций на территории Абхазии.
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