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Назначен министр внутренних дел Абхазии
Назначен министр внутренних дел Абхазии
Должность министра внутренних дел Абхазии с апреля 2020 года возглавлял Дмитрий Дбар. 06.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-06T16:11+0300
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Министром внутренних дел Абхазии назначен Вальтер Бутба, соответствующий указ 6 декабря подписал президент Аслан Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Второго декабря стало известно, что Дмитрий Дбар был освобожден от должности министра внутренних дел Абхазии и назначен начальником Госслужбы охраны республики. Временно исполняющим обязанности главы МВД был назначен генерал-майор Руслан Ажиба.Вальтер Бутба родился 13 августа 1975 года в Очамчыре.С 1992 по 1996 год - курсант высшего Саратовского военного командного Краснознаменного училища имени Ф. Дзержинского. В 1998 году окончил Абхазский Государственный Университет по специальности "Юриспруденция". В 2020 году окончил Российскую Академию Народного хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "Государственное и Муниципальное Управление".С 1996 по 2000 годы работал в органах внутренних дел Абхазии на различных должностях.В 2001 году поступил на службу в МВД России, работал в подразделении МВД России по борьбе с организованной преступностью экономической направленности и противодействию коррупции ГУ МВД России.С 2014 по 2016 год - первый заместитель министра внутренних дел Абхазии.C 2016 года - руководитель по экономической безопасности и противодействию коррупции в крупнейших акционерных обществах. Указом президента России награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/dmitriy-dbar-naznachen-nachalnikom-gossluzhby-okhrany-abkhazii-1036567671.html
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Назначен министр внутренних дел Абхазии

16:11 06.12.2021 (обновлено: 17:53 06.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Здание МВД РА
Здание МВД РА - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Должность министра внутренних дел Абхазии с апреля 2020 года возглавлял Дмитрий Дбар.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Министром внутренних дел Абхазии назначен Вальтер Бутба, соответствующий указ 6 декабря подписал президент Аслан Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дмитрий Дбар - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2021
В Абхазии
Дмитрий Дбар назначен начальником Госслужбы охраны Абхазии
2 декабря, 16:46
Второго декабря стало известно, что Дмитрий Дбар был освобожден от должности министра внутренних дел Абхазии и назначен начальником Госслужбы охраны республики.
Временно исполняющим обязанности главы МВД был назначен генерал-майор Руслан Ажиба.
Вальтер Бутба родился 13 августа 1975 года в Очамчыре.
© Foto / пресс-служба МВД РААльтер Бутба
Альтер Бутба - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2021
Альтер Бутба
© Foto / пресс-служба МВД РА
С 1992 по 1996 год - курсант высшего Саратовского военного командного Краснознаменного училища имени Ф. Дзержинского. В 1998 году окончил Абхазский Государственный Университет по специальности "Юриспруденция". В 2020 году окончил Российскую Академию Народного хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "Государственное и Муниципальное Управление".
С 1996 по 2000 годы работал в органах внутренних дел Абхазии на различных должностях.
В 2001 году поступил на службу в МВД России, работал в подразделении МВД России по борьбе с организованной преступностью экономической направленности и противодействию коррупции ГУ МВД России.
С 2014 по 2016 год - первый заместитель министра внутренних дел Абхазии.
C 2016 года - руководитель по экономической безопасности и противодействию коррупции в крупнейших акционерных обществах.
Указом президента России награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка".
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