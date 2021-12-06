https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/naznachen-ministr-vnutrennikh-del-abkhazii-1036616221.html

Назначен министр внутренних дел Абхазии

Назначен министр внутренних дел Абхазии

Должность министра внутренних дел Абхазии с апреля 2020 года возглавлял Дмитрий Дбар. 06.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-06T16:11+0300

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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Министром внутренних дел Абхазии назначен Вальтер Бутба, соответствующий указ 6 декабря подписал президент Аслан Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Второго декабря стало известно, что Дмитрий Дбар был освобожден от должности министра внутренних дел Абхазии и назначен начальником Госслужбы охраны республики. Временно исполняющим обязанности главы МВД был назначен генерал-майор Руслан Ажиба.Вальтер Бутба родился 13 августа 1975 года в Очамчыре.С 1992 по 1996 год - курсант высшего Саратовского военного командного Краснознаменного училища имени Ф. Дзержинского. В 1998 году окончил Абхазский Государственный Университет по специальности "Юриспруденция". В 2020 году окончил Российскую Академию Народного хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "Государственное и Муниципальное Управление".С 1996 по 2000 годы работал в органах внутренних дел Абхазии на различных должностях.В 2001 году поступил на службу в МВД России, работал в подразделении МВД России по борьбе с организованной преступностью экономической направленности и противодействию коррупции ГУ МВД России.С 2014 по 2016 год - первый заместитель министра внутренних дел Абхазии.C 2016 года - руководитель по экономической безопасности и противодействию коррупции в крупнейших акционерных обществах. Указом президента России награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/dmitriy-dbar-naznachen-nachalnikom-gossluzhby-okhrany-abkhazii-1036567671.html

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