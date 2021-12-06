https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/pervye-sluchai-omikron-shtamma-koronavirusa-vyyavili-v-rossii-1036617775.html

Первые случаи омикрон-штамма коронавируса выявили в России

Первые случаи омикрон-штамма коронавируса выявили в России

Все россияне, возвращающиеся из Южно-Африканской Республики и сопредельных государств, должны пройти экспресс-тестирование в аэропорту, после чего их помещают... 06.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-06T17:14+0300

2021-12-06T17:14+0300

2021-12-06T17:15+0300

россия

вакцинация

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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Роспотребнадзор подтвердил первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса, пишет РИА Новости.Ранее сообщалось, что коронавирус подтвержден у десяти пассажиров, прилетевших из Южно-Африканской Республики, варианты вируса устанавливают.Второго декабря главный санитарный врач России Анна Попова объявила о двухнедельном карантине для пассажиров рейсов из ЮАР и соседних стран.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/uchenye-nazvali-novuyu-versiyu-poyavleniya-omikron-shtamma-1036601151.html

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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19