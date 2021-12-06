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https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-7-dekabrya-1036612789.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 декабря
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона. 06.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-06T13:50+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Во вторник, 7 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами порывы до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 - 80%.
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погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 декабря

13:50 06.12.2021 (обновлено: 14:12 06.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Погода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Во вторник, 7 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами порывы до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60 - 80%.
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