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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 декабря
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона. 06.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-06T13:50+0300
2021-12-06T13:50+0300
2021-12-06T14:12+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Во вторник, 7 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами порывы до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 - 80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 декабря
13:50 06.12.2021 (обновлено: 14:12 06.12.2021)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Во вторник, 7 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами порывы до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60 - 80%.