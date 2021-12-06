https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-7-dekabrya-1036612789.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 декабря

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона. 06.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-06T13:50+0300

2021-12-06T13:50+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Во вторник, 7 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами порывы до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 - 80%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии