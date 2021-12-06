https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/v-mvd-abkhazii-predstavili-zamministra-i-nachalnika-militsii-obschestvennoy-bezopasnosti-1036613725.html
В МВД Абхазии представили замминистра и начальника милиции общественной безопасности
В МВД Абхазии представили замминистра и начальника милиции общественной безопасности
В Министерстве внутренних дел Абхазии прошло совещание руководства ведомства с начальниками подразделений центрального аппарата, городских управлений и... 06.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-06T14:45+0300
2021-12-06T14:45+0300
2021-12-06T14:45+0300
в абхазии
мвд абхазии
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Коллективу Министерства внутренних дел Абхазии представили заместителя министра Зураби Зантария и начальника милиции общественной безопасности Дмитрия Кучуберия, сообщает пресс-служба ведомства. Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Руслан Ажиба выразил надежду на дальнейшую слаженную работу коллектива МВД.Зантария и Кучуберия были назначены на должности распоряжением Кабмина. Зураби Зантария ранее возглавлял Государственную службу охраны Абхазии, его на этом посту сменил, согласно указу президента, Дмитрий Дбар.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/krazhi-i-nezakonnoe-khranenie-oruzhiya-i-narkotikov-mvd-opublikovalo-opersvodku-1036591078.html
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мвд абхазии
В МВД Абхазии представили замминистра и начальника милиции общественной безопасности
В Министерстве внутренних дел Абхазии прошло совещание руководства ведомства с начальниками подразделений центрального аппарата, городских управлений и районных ОВД.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik.
Коллективу Министерства внутренних дел Абхазии представили заместителя министра Зураби Зантария и начальника милиции общественной безопасности Дмитрия Кучуберия, сообщает
пресс-служба ведомства.
Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Руслан Ажиба выразил надежду на дальнейшую слаженную работу коллектива МВД.
На совещании также обсуждались вопросы соблюдения служебной дисциплины и повышения уровня профессиональной деятельности личного состава отделов внутренних дел.
Зантария и Кучуберия были назначены на должности распоряжением Кабмина.
Зураби Зантария ранее возглавлял Государственную службу охраны Абхазии, его на этом посту сменил, согласно указу президента, Дмитрий Дбар.