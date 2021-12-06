https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/verkhovnyy-sud-proverit-zakonnost-postanovleniy-kabmina-i-parlamenta-po-baslat-ges-1036618931.html

Верховный суд проверит законность Постановлений Кабмина и Парламента по "Баслат-ГЭС"

Верховный суд проверит законность Постановлений Кабмина и Парламента по "Баслат-ГЭС"

Имущественный комплекс "Баслат-ГЭС" расположен в селе Баслат Сухумского района. Общая оценочная стоимость объекта составляет три миллиона 313 тысяч 517 рублей. 06.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-06T18:18+0300

2021-12-06T18:18+0300

2021-12-06T18:18+0300

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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Верховный суд Абхазии проверит законность Постановлений, принятых Кабмином и Парламентом по объекту "Баслат-ГЭС", сообщается на сайте Верховного суда.Отмечается, что административное исковое заявление в суд подал Генеральный прокурор Адгур Агрба. Согласно заявлению, Агрба просит суд признать недействующими:Генпрокурор обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц в лице Министерства культуры республики, так как имущественный комплекс "Баслат-ГЭС" относится к объектам историко-культурного наследия.Верховный суд, согласно законодательству, имеет право рассматривать дело в течение двух месяцев со дня поступления административного искового заявления.Имущественный комплекс "Баслат-ГЭС" расположен в селе Баслат Сухумского района.В состав имущественного комплекса "Баслат-ГЭС", расположенного в Сухумском районе, входит здание гидроэлектростанции, здание мастерской, здание мастерской, дамба с отводным каналом. Общая оценочная стоимость объекта составляет три миллиона 313 тысяч 517 рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/genprokuratura-proverila-zakonnost-protsedury-privatizatsii-baslat-ges-1036555097.html

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