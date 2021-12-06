https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/verkhovnyy-sud-proverit-zakonnost-postanovleniy-kabmina-i-parlamenta-po-baslat-ges-1036618931.html
Верховный суд проверит законность Постановлений Кабмина и Парламента по "Баслат-ГЭС"
Верховный суд проверит законность Постановлений Кабмина и Парламента по "Баслат-ГЭС"
Имущественный комплекс "Баслат-ГЭС" расположен в селе Баслат Сухумского района. Общая оценочная стоимость объекта составляет три миллиона 313 тысяч 517 рублей. 06.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-06T18:18+0300
2021-12-06T18:18+0300
2021-12-06T18:18+0300
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Верховный суд Абхазии проверит законность Постановлений, принятых Кабмином и Парламентом по объекту "Баслат-ГЭС", сообщается на сайте Верховного суда.Отмечается, что административное исковое заявление в суд подал Генеральный прокурор Адгур Агрба. Согласно заявлению, Агрба просит суд признать недействующими:Генпрокурор обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц в лице Министерства культуры республики, так как имущественный комплекс "Баслат-ГЭС" относится к объектам историко-культурного наследия.Верховный суд, согласно законодательству, имеет право рассматривать дело в течение двух месяцев со дня поступления административного искового заявления.Имущественный комплекс "Баслат-ГЭС" расположен в селе Баслат Сухумского района.В состав имущественного комплекса "Баслат-ГЭС", расположенного в Сухумском районе, входит здание гидроэлектростанции, здание мастерской, здание мастерской, дамба с отводным каналом. Общая оценочная стоимость объекта составляет три миллиона 313 тысяч 517 рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/genprokuratura-proverila-zakonnost-protsedury-privatizatsii-baslat-ges-1036555097.html
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генеральная прокуратура абхазии, верховный суд абхазии, сухум, кабмин абхазии
Верховный суд проверит законность Постановлений Кабмина и Парламента по "Баслат-ГЭС"
Имущественный комплекс "Баслат-ГЭС" расположен в селе Баслат Сухумского района. Общая оценочная стоимость объекта составляет три миллиона 313 тысяч 517 рублей.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik.
Верховный суд Абхазии проверит законность Постановлений, принятых Кабмином и Парламентом по объекту "Баслат-ГЭС", сообщается на сайте
Верховного суда.
Отмечается, что административное исковое заявление в суд подал Генеральный прокурор Адгур Агрба. Согласно заявлению, Агрба просит суд признать недействующими:
Постановление Кабинета министров Абхазии за №32 от 04 марта 2020 года "Об имущественном комплексе "Баслат-ГЭС",
Постановление Кабинета министров Абхазии за №58 от 16 апреля 2020 года "О включении имущественного комплекса "Баслат-ГЭС" в перечень объектов, подлежащих приватизации и утверждении условий его приватизации",
Постановление Парламента Абхазии от 19 июня 2020 года "Об утверждении дополнительного перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации и условий их приватизации".
Генпрокурор обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц в лице Министерства культуры республики, так как имущественный комплекс "Баслат-ГЭС" относится к объектам историко-культурного наследия.
Ответчиками выступают Парламент и Кабинет министров, заинтересованные лица - Министерство экономики, Госкомитет по управлению госимуществом и приватизации, "Черноморэнерго" и ООО "КаРо". Именно эта фирма, согласно договору купли-продажи имущественного комплекса "Баслат-ГЭС" от 25 августа 2020 года, является собственником гидроэлектростанции.
Верховный суд, согласно законодательству, имеет право рассматривать дело в течение двух месяцев со дня поступления административного искового заявления.
Имущественный комплекс "Баслат-ГЭС" расположен в селе Баслат Сухумского района.
В состав имущественного комплекса "Баслат-ГЭС", расположенного в Сухумском районе, входит здание гидроэлектростанции, здание мастерской, здание мастерской, дамба с отводным каналом. Общая оценочная стоимость объекта составляет три миллиона 313 тысяч 517 рублей.