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Часть Абхазии будет обесточена утром в среду 8 декабря
Часть Абхазии будет обесточена утром в среду 8 декабря
Линия "Шешелети-1" будет отключена на час для проведения ремонта. 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T21:55+0300
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в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. В среду, 8 декабря, с 09:00 до 10:00 будет отключена высоковольтная линия "Шешелети-1" в связи с ремонтными работами, сообщает "Черноморэнерго".Без света останутся жители Очамчырского, Гулрыпшского и восточной части Сухумского районов, а также центральной и восточной части Сухума.С 16 ноября в Абхазии действует график веерных отключений электричества из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры - главные проблемы энергетической отрасли Абхазии на фоне растущего потребления и низкой собираемости за свет.
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Часть Абхазии будет обесточена утром в среду 8 декабря

21:55 07.12.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроизводство электрических щитов в Краснодарском крае
Производство электрических щитов в Краснодарском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Линия "Шешелети-1" будет отключена на час для проведения ремонта.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. В среду, 8 декабря, с 09:00 до 10:00 будет отключена высоковольтная линия "Шешелети-1" в связи с ремонтными работами, сообщает "Черноморэнерго".
Без света останутся жители Очамчырского, Гулрыпшского и восточной части Сухумского районов, а также центральной и восточной части Сухума.
С 16 ноября в Абхазии действует график веерных отключений электричества из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".
Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры - главные проблемы энергетической отрасли Абхазии на фоне растущего потребления и низкой собираемости за свет.
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