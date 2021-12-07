https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/chast-abkhazii-budet-obestochena-utrom-v-sredu-8-dekabrya-1036636639.html

Часть Абхазии будет обесточена утром в среду 8 декабря

Часть Абхазии будет обесточена утром в среду 8 декабря

Линия "Шешелети-1" будет отключена на час для проведения ремонта. 07.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-07T21:55+0300

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2021-12-07T21:55+0300

в абхазии

новости

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. В среду, 8 декабря, с 09:00 до 10:00 будет отключена высоковольтная линия "Шешелети-1" в связи с ремонтными работами, сообщает "Черноморэнерго".Без света останутся жители Очамчырского, Гулрыпшского и восточной части Сухумского районов, а также центральной и восточной части Сухума.С 16 ноября в Абхазии действует график веерных отключений электричества из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры - главные проблемы энергетической отрасли Абхазии на фоне растущего потребления и низкой собираемости за свет.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии