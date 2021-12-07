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Часть Абхазии будет обесточена утром в среду 8 декабря
Часть Абхазии будет обесточена утром в среду 8 декабря
Линия "Шешелети-1" будет отключена на час для проведения ремонта. 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T21:55+0300
2021-12-07T21:55+0300
2021-12-07T21:55+0300
в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. В среду, 8 декабря, с 09:00 до 10:00 будет отключена высоковольтная линия "Шешелети-1" в связи с ремонтными работами, сообщает "Черноморэнерго".Без света останутся жители Очамчырского, Гулрыпшского и восточной части Сухумского районов, а также центральной и восточной части Сухума.С 16 ноября в Абхазии действует график веерных отключений электричества из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры - главные проблемы энергетической отрасли Абхазии на фоне растущего потребления и низкой собираемости за свет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Часть Абхазии будет обесточена утром в среду 8 декабря
Линия "Шешелети-1" будет отключена на час для проведения ремонта.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik.
В среду, 8 декабря, с 09:00 до 10:00 будет отключена высоковольтная линия "Шешелети-1" в связи с ремонтными работами, сообщает
"Черноморэнерго".
Без света останутся жители Очамчырского, Гулрыпшского и восточной части Сухумского районов, а также центральной и восточной части Сухума.
С 16 ноября в Абхазии действует график
веерных отключений электричества из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".
Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры - главные проблемы энергетической отрасли Абхазии на фоне растущего потребления и низкой собираемости за свет.