https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/gudauta-ostanetsya-na-dva-dnya-bez-vody-v-svyazi-s-remontnymi-rabotami-1036626028.html

Гудаута останется на два дня без воды в связи с ремонтными работами

Гудаута останется на два дня без воды в связи с ремонтными работами

В конце ноября на водопроводной магистрале, ведущей из села Аацы в Гудауту, произошла поломка и ремонтники пустили воду по обходной линии. 07.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-07T12:22+0300

2021-12-07T12:22+0300

2021-12-07T12:41+0300

в абхазии

новости

водоснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/19/1031346186_0:218:2785:1785_1920x0_80_0_0_f9f9c58a13be5ef1664762c339b241ad.jpg

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Гудаута останется без воды на два дня в связи с ремонтными работами, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Гудаутского "Водоканала" Отар Лейба.Он уточнил, что подача воды приостановлена с 11:00 вторника до вечера среды.Связано это с тем, что ремонтная бригада будет производить замену участка трубы, проходящей по устью реки Аапста в селе Аацы, которая была повреждена в конце ноября. Для временного решения проблемы воду тогда пустили по обходной схеме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/tsentr-gudauty-ostalsya-bez-podachi-vody-iz-za-polomki-vodovoda-na-reke-aapsta-1036454309.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, водоснабжение