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https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/gudauta-ostanetsya-na-dva-dnya-bez-vody-v-svyazi-s-remontnymi-rabotami-1036626028.html
Гудаута останется на два дня без воды в связи с ремонтными работами
Гудаута останется на два дня без воды в связи с ремонтными работами
В конце ноября на водопроводной магистрале, ведущей из села Аацы в Гудауту, произошла поломка и ремонтники пустили воду по обходной линии. 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T12:22+0300
2021-12-07T12:41+0300
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Гудаута останется без воды на два дня в связи с ремонтными работами, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Гудаутского "Водоканала" Отар Лейба.Он уточнил, что подача воды приостановлена с 11:00 вторника до вечера среды.Связано это с тем, что ремонтная бригада будет производить замену участка трубы, проходящей по устью реки Аапста в селе Аацы, которая была повреждена в конце ноября. Для временного решения проблемы воду тогда пустили по обходной схеме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/tsentr-gudauty-ostalsya-bez-podachi-vody-iz-za-polomki-vodovoda-na-reke-aapsta-1036454309.html
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новости, водоснабжение

Гудаута останется на два дня без воды в связи с ремонтными работами

12:22 07.12.2021 (обновлено: 12:41 07.12.2021)
© AFP 2021 / MARTIN BERNETTIВода не течет из крана во время отключения питьевой воды в Сантьяго 26 февраля 2017 года
Вода не течет из крана во время отключения питьевой воды в Сантьяго 26 февраля 2017 года - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / MARTIN BERNETTI
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В конце ноября на водопроводной магистрале, ведущей из села Аацы в Гудауту, произошла поломка и ремонтники пустили воду по обходной линии.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Гудаута останется без воды на два дня в связи с ремонтными работами, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Гудаутского "Водоканала" Отар Лейба.
Он уточнил, что подача воды приостановлена с 11:00 вторника до вечера среды.
Связано это с тем, что ремонтная бригада будет производить замену участка трубы, проходящей по устью реки Аапста в селе Аацы, которая была повреждена в конце ноября. Для временного решения проблемы воду тогда пустили по обходной схеме.
Смеситель - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2021
В Абхазии
Центр Гудауты остался без подачи воды из-за поломки водовода на реке Аапста
23 ноября, 14:57
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