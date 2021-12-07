https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/otmenena-mera-presecheniya-v-vide-domashnego-aresta-dlya-alkhasa-khvartskiya-1036636962.html

Стрелявшему у "Черноморэнерго" отменили домашний арест

Стрелявшему у "Черноморэнерго" отменили домашний арест

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии направила на повторное рассмотрение в суд первой инстанции вопрос об избрании меры пресечения для жителя Сухума... 07.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-07T22:38+0300

2021-12-07T22:38+0300

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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Стрелявшему в сторону здания "Черноморэнерго" Алхасу Хварцкия отменили меру пресечения в виде домашнего ареста, признав решение Сухумского городского суда незаконным, сообщила Sputnik адвокат Инга Габилая."Направили в тот же суд повторно рассматривать данный вопрос. В настоящее время, пока материалы не попадут в Сухумский городской суд, мой подзащитный фактически вообще без меры пресечения", - рассказала Габилая.Мера пресечения для Алхаса Хварцкия в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 28 дней была избрана судом Сухума 29 ноября.Хварцкия обвиняется в совершении восьми выстрелов в сторону здания "Черноморэнерго", расположенного на улице Гумистинская в Сухуме и еще семи выстрелов при задержании. Инцидент произошел вечером 25 ноября, Хварцкия был обезоружен сотрудниками милиции и задержан на месте преступления.

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