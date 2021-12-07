https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/plan-po-tamozhennym-platezham-za-11-mesyatsev-vypolnen-na-127-v-abkhazii-1036633622.html

План по таможенным платежам за 11 месяцев выполнен на 127% в Абхазии

План по таможенным платежам за 11 месяцев выполнен на 127% в Абхазии

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Объем начислений таможенных платежей за 11 месяцев 2021 года составил два миллиарда 465,2 миллиона рублей, при плане в размере одного... 07.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-07T19:15+0300

2021-12-07T19:15+0300

2021-12-07T19:17+0300

в абхазии

таможенный контроль

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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Объем начислений таможенных платежей за 11 месяцев 2021 года составил два миллиарда 465,2 миллиона рублей, при плане в размере одного миллиарда 936 миллионов, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета Абхазии.Таким образом, план на 11 месяцев выполнен на 127 процентов (увеличение на 529,2 миллиона рублей). В сравнении с показателями за аналогичный период 2020 года в текущем году начислено таможенных платежей на 48 процентов больше, отмечают в ГТК.Так, за 11 месяцев 2020 года поступило один миллиард 660 миллионов рублей.Правительство планирует увеличить план по таможенным платежам на 2022 год на 15-20%.

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таможенный контроль