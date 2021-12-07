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https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/plan-po-tamozhennym-platezham-za-11-mesyatsev-vypolnen-na-127-v-abkhazii-1036633622.html
План по таможенным платежам за 11 месяцев выполнен на 127% в Абхазии
План по таможенным платежам за 11 месяцев выполнен на 127% в Абхазии
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Объем начислений таможенных платежей за 11 месяцев 2021 года составил два миллиарда 465,2 миллиона рублей, при плане в размере одного... 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T19:15+0300
2021-12-07T19:17+0300
в абхазии
таможенный контроль
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Объем начислений таможенных платежей за 11 месяцев 2021 года составил два миллиарда 465,2 миллиона рублей, при плане в размере одного миллиарда 936 миллионов, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета Абхазии.Таким образом, план на 11 месяцев выполнен на 127 процентов (увеличение на 529,2 миллиона рублей). В сравнении с показателями за аналогичный период 2020 года в текущем году начислено таможенных платежей на 48 процентов больше, отмечают в ГТК.Так, за 11 месяцев 2020 года поступило один миллиард 660 миллионов рублей.Правительство планирует увеличить план по таможенным платежам на 2022 год на 15-20%.
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таможенный контроль

План по таможенным платежам за 11 месяцев выполнен на 127% в Абхазии

19:15 07.12.2021 (обновлено: 19:17 07.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукТаможенный комитет Республики Абхазия
Таможенный комитет Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Объем начислений таможенных платежей за 11 месяцев 2021 года составил два миллиарда 465,2 миллиона рублей, при плане в размере одного миллиарда 936 миллионов, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета Абхазии.
Таким образом, план на 11 месяцев выполнен на 127 процентов (увеличение на 529,2 миллиона рублей).
В сравнении с показателями за аналогичный период 2020 года в текущем году начислено таможенных платежей на 48 процентов больше, отмечают в ГТК.
Так, за 11 месяцев 2020 года поступило один миллиард 660 миллионов рублей.
Правительство планирует увеличить план по таможенным платежам на 2022 год на 15-20%.
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