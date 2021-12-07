https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/uchenyy-omikron-mog-priyti-ot-zhivotnykh-ili-ot-cheloveka-s-dlinnym-postkovidom-1036622684.html
Ученый: "омикрон" мог "прийти" от животных или от человека с длинным постковидом
Ученый: "омикрон" мог "прийти" от животных или от человека с длинным постковидом
Омикрон-штамм COVID-19, вызвавший обеспокоенность ВОЗ, был впервые выявлен на юге Африки в 20-х числах ноября. Завозные случаи зарегистрированы в десятках... 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T08:45+0300
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Достоверно понять, откуда взялся "омикрон" вряд ли получится, но наиболее вероятная гипотеза - это мутация исконного вируса в пациенте с долгим постковидом, возможен вариант "перескока" от животных,об этом заявил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин."Вариант, который мне кажется более правдоподобным, что он ("омикрон") находился в пациенте с долгосрочным ковидом с подавленной иммунной системой. Таких пациентов сейчас уже известно довольно много. Возможно, был какой-то человек с подавленным иммунитетом, который долго болел. Вирус в нем или в ней за продолжительное время накопил много мутаций, которые позволяют выживать в ситуации подавленного иммунитета. После этого выскочил в общую популяцию. Но это гипотеза, с большой долей вероятности мы так и не узнаем, как было дело", - сказал Базыкин.Он отметил, что линия вируса в течение многих месяцев накапливала мутации и не обнаруживалась учеными.По мнению Базыкина, трудно себе представить, что эта ветка передавалась от одного человека к другому. Возможно, она пряталась в каких-то зверях, а потом "перескочила" в какой-то вид животных, а потом опять на человека, накопив ряд мутаций, полагает ученый.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/pervye-sluchai-omikron-shtamma-koronavirusa-vyyavili-v-rossii-1036617775.html
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новости, коронавирус - 2021
Ученый: "омикрон" мог "прийти" от животных или от человека с длинным постковидом
08:45 07.12.2021 (обновлено: 08:47 07.12.2021)
Омикрон-штамм COVID-19, вызвавший обеспокоенность ВОЗ, был впервые выявлен на юге Африки в 20-х числах ноября. Завозные случаи зарегистрированы в десятках стран мира, вирус обнаружен и в России.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik.
Достоверно понять, откуда взялся "омикрон" вряд ли получится, но наиболее вероятная гипотеза - это мутация исконного вируса в пациенте с долгим постковидом, возможен вариант "перескока" от животных,об этом заявил РИА Новости
профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
"Вариант, который мне кажется более правдоподобным, что он ("омикрон") находился в пациенте с долгосрочным ковидом с подавленной иммунной системой. Таких пациентов сейчас уже известно довольно много. Возможно, был какой-то человек с подавленным иммунитетом, который долго болел. Вирус в нем или в ней за продолжительное время накопил много мутаций, которые позволяют выживать в ситуации подавленного иммунитета. После этого выскочил в общую популяцию. Но это гипотеза, с большой долей вероятности мы так и не узнаем, как было дело", - сказал Базыкин.
Он отметил, что линия вируса в течение многих месяцев накапливала мутации и не обнаруживалась учеными.
По мнению Базыкина, трудно себе представить, что эта ветка передавалась от одного человека к другому. Возможно, она пряталась в каких-то зверях, а потом "перескочила" в какой-то вид животных, а потом опять на человека, накопив ряд мутаций, полагает ученый.