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https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bolee-25-millionov-rubley-napravili-vlasti-gagry-na-pogashenie-zadolzhennostey-1036646610.html
Более 25 миллионов рублей направили власти Гагры на погашение задолженностей
Более 25 миллионов рублей направили власти Гагры на погашение задолженностей
Глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш выступил с отчетом о проделанной работе перед президентом Абхазии Асланом Бжания в среду 8 декабря. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
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2021-12-08T14:47+0300
в абхазии
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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Более 25 миллионов рублей из собственных средств направили гагрские власти на погашение задолженностей перед фондами и организациями, отметил в своем отчете президенту Аслану Бжания глава Гагрского района Юрий Хагуш.По его словам, Управление городским хозяйством выплатило задолженность по таможенным платежам, по строительным договорам и за экспертизы в размере пяти миллионов 596 тысяч рублей. Шесть миллионов 350 тысяч рублей направили на погашение долга МУП "Комбината по благоустройству города", который сейчас находится на стадии ликвидации, и перед внебюджетными фондами.Районный отдел образования также был в долгу перед внебюджетными фондами. Сумма составляла семь миллионов 156 тысяч рублей."Абхазфармации" за полученные медикаменты для ковидного отделения Гагрской ЦРБ выплатили три миллиона 220 тысяч рублей.Также почти семь миллионов рублей понадобилось для погашения задолженностей районной больницы перед внебюджетными фондами и за потребленную электроэнергию прошлых лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/vlasti-gagry-pogasili-dolg-pered-abkhazfarmatsiey-v-32-milliona-rubley-1036642110.html
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новости, гагрский район

Более 25 миллионов рублей направили власти Гагры на погашение задолженностей

14:47 08.12.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация гагры
Администрация гагры - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш выступил с отчетом о проделанной работе перед президентом Абхазии Асланом Бжания в среду 8 декабря.
ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Более 25 миллионов рублей из собственных средств направили гагрские власти на погашение задолженностей перед фондами и организациями, отметил в своем отчете президенту Аслану Бжания глава Гагрского района Юрий Хагуш.

"Всего за время нашей работы при исполнении всех публично-нормативных обязательств удалось оплатить долги прошлых лет в сумме свыше 25 миллионов рублей", - сказал Хагуш и уточнил, какие именно задолженности были перекрыты.

По его словам, Управление городским хозяйством выплатило задолженность по таможенным платежам, по строительным договорам и за экспертизы в размере пяти миллионов 596 тысяч рублей. Шесть миллионов 350 тысяч рублей направили на погашение долга МУП "Комбината по благоустройству города", который сейчас находится на стадии ликвидации, и перед внебюджетными фондами.
Районный отдел образования также был в долгу перед внебюджетными фондами. Сумма составляла семь миллионов 156 тысяч рублей.
Печать денежных купюр на фабрике ФГУП Гознак в Перми - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
В Абхазии
Власти Гагры погасили долг перед "Абхазфармацией" в 3,2 миллиона рублей
11:20
"Абхазфармации" за полученные медикаменты для ковидного отделения Гагрской ЦРБ выплатили три миллиона 220 тысяч рублей.
Также почти семь миллионов рублей понадобилось для погашения задолженностей районной больницы перед внебюджетными фондами и за потребленную электроэнергию прошлых лет.
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