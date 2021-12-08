https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bolee-25-millionov-rubley-napravili-vlasti-gagry-na-pogashenie-zadolzhennostey-1036646610.html

Более 25 миллионов рублей направили власти Гагры на погашение задолженностей

Более 25 миллионов рублей направили власти Гагры на погашение задолженностей

Глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш выступил с отчетом о проделанной работе перед президентом Абхазии Асланом Бжания в среду 8 декабря. 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T14:47+0300

2021-12-08T14:47+0300

2021-12-08T14:47+0300

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гагрский район

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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Более 25 миллионов рублей из собственных средств направили гагрские власти на погашение задолженностей перед фондами и организациями, отметил в своем отчете президенту Аслану Бжания глава Гагрского района Юрий Хагуш.По его словам, Управление городским хозяйством выплатило задолженность по таможенным платежам, по строительным договорам и за экспертизы в размере пяти миллионов 596 тысяч рублей. Шесть миллионов 350 тысяч рублей направили на погашение долга МУП "Комбината по благоустройству города", который сейчас находится на стадии ликвидации, и перед внебюджетными фондами.Районный отдел образования также был в долгу перед внебюджетными фондами. Сумма составляла семь миллионов 156 тысяч рублей."Абхазфармации" за полученные медикаменты для ковидного отделения Гагрской ЦРБ выплатили три миллиона 220 тысяч рублей.Также почти семь миллионов рублей понадобилось для погашения задолженностей районной больницы перед внебюджетными фондами и за потребленную электроэнергию прошлых лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/vlasti-gagry-pogasili-dolg-pered-abkhazfarmatsiey-v-32-milliona-rubley-1036642110.html

гагрский район

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