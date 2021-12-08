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Бжания о помощи населению Абхазии: никого не оставим без внимания
Бжания о помощи населению Абхазии: никого не оставим без внимания
По словам президента Абхазии Аслана Бжания, за последние два года помощь в решении разных проблем от государства получили пять тысяч 700 человек на сумму около... 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T18:05+0300
2021-12-08T18:05+0300
в абхазии
новости
аслан бжания
коронавирус - 2021
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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. В контексте вопросов, связанных с пандемией коронавируса, президент Абхазии Аслан Бжания на совещании в Гагре сказал, что государство никого не оставит без внимания.Он также добавил, что несколько десятков раз лично обращался в медицинские учреждения России с просьбой о госпитализации граждан страны, оказании им помощи и поддержки при такой необходимости.По словам президента, в этом году Абхазия впервые в новейшей истории страны могла бы иметь профицитный бюджет примерно на 500 миллионов рублей больше от общей суммы утвержденного бюджета, но эти деньги пришлось направить на борьбу с коронавирусом.Бжания подчеркнул, что за последние два года помощь от государства получили пять тысяч 700 человек в сумме 389 миллионов рублей.На обучение абхазских абитуриентов в вузах России было выделено около 50 миллионов рублей – примерно тремстам студентам выделили по 180 тысяч рублей. По линии здравоохранения была оказана помощь около двум тысячам человек – средняя сумма выделенных средств на одного обратившегося составила 120 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/delba-nazval-summu-potrachennuyu-na-borbu-s-covid-v-abkhazii-v-2021-godu-1036535501.html
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новости, аслан бжания, коронавирус - 2021

Бжания о помощи населению Абхазии: никого не оставим без внимания

18:05 08.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По словам президента Абхазии Аслана Бжания, за последние два года помощь в решении разных проблем от государства получили пять тысяч 700 человек на сумму около 389 миллионов рублей.
ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. В контексте вопросов, связанных с пандемией коронавируса, президент Абхазии Аслан Бжания на совещании в Гагре сказал, что государство никого не оставит без внимания.

"Наше врачебное сообщество не жалеет сил. Хочу сказать, что наше государство, правительство и я, как глава государства, а также общественность – очень многие помогают нам в решении этой проблемы (борьбы с ковидом - прим.). Проблемы будут нами решаться и впредь тоже. Мы никого не оставим без внимания", - отметил Бжания.

Он также добавил, что несколько десятков раз лично обращался в медицинские учреждения России с просьбой о госпитализации граждан страны, оказании им помощи и поддержки при такой необходимости.
По словам президента, в этом году Абхазия впервые в новейшей истории страны могла бы иметь профицитный бюджет примерно на 500 миллионов рублей больше от общей суммы утвержденного бюджета, но эти деньги пришлось направить на борьбу с коронавирусом.
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Бжания подчеркнул, что за последние два года помощь от государства получили пять тысяч 700 человек в сумме 389 миллионов рублей.
На обучение абхазских абитуриентов в вузах России было выделено около 50 миллионов рублей – примерно тремстам студентам выделили по 180 тысяч рублей. По линии здравоохранения была оказана помощь около двум тысячам человек – средняя сумма выделенных средств на одного обратившегося составила 120 тысяч рублей.
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