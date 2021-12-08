https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bzhaniya-o-pomoschi-naseleniyu-abkhazii-nikogo-ne-ostavim-bez-vnimaniya-1036650678.html

Бжания о помощи населению Абхазии: никого не оставим без внимания

Бжания о помощи населению Абхазии: никого не оставим без внимания

По словам президента Абхазии Аслана Бжания, за последние два года помощь в решении разных проблем от государства получили пять тысяч 700 человек на сумму около... 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T18:05+0300

2021-12-08T18:05+0300

2021-12-08T18:05+0300

в абхазии

новости

аслан бжания

коронавирус - 2021

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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. В контексте вопросов, связанных с пандемией коронавируса, президент Абхазии Аслан Бжания на совещании в Гагре сказал, что государство никого не оставит без внимания.Он также добавил, что несколько десятков раз лично обращался в медицинские учреждения России с просьбой о госпитализации граждан страны, оказании им помощи и поддержки при такой необходимости.По словам президента, в этом году Абхазия впервые в новейшей истории страны могла бы иметь профицитный бюджет примерно на 500 миллионов рублей больше от общей суммы утвержденного бюджета, но эти деньги пришлось направить на борьбу с коронавирусом.Бжания подчеркнул, что за последние два года помощь от государства получили пять тысяч 700 человек в сумме 389 миллионов рублей.На обучение абхазских абитуриентов в вузах России было выделено около 50 миллионов рублей – примерно тремстам студентам выделили по 180 тысяч рублей. По линии здравоохранения была оказана помощь около двум тысячам человек – средняя сумма выделенных средств на одного обратившегося составила 120 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/delba-nazval-summu-potrachennuyu-na-borbu-s-covid-v-abkhazii-v-2021-godu-1036535501.html

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новости, аслан бжания, коронавирус - 2021