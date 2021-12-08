https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bzhaniya-potreboval-uvelichit-sbory-za-elektrichestvo-v-gagrskom-rayone-1036643327.html

Бжания потребовал увеличить сборы за электричество в Гагрском районе

Бжания потребовал увеличить сборы за электричество в Гагрском районе

Президент Абхазии Аслан Бжания в числе прочих вопросов затронул проблему со сбором оплаты за электричество на расширенном совещании в Гагрском районе. 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T12:45+0300

2021-12-08T12:45+0300

2021-12-08T13:07+0300

в абхазии

новости

гагрский район

проблемы энергетической отрасли в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/09/1031802662_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_04e242cbca807448b5b97398f6eaa70b.jpg

ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания потребовал от глав сельских администраций и руководителей филиалов "Черноморэнерго" увеличить сборы за потребленную электроэнергию, передает корреспондент Sputnik.Президенту представили данные "Эноргосбыта" на 1 ноября по собираемости оплаты тарифов за электричество в Гагрском районе.Изучив цифры, Бжания обратил внимание на низкую активность сельского населения в этом вопросе.В пример он привел ситуации в селе Бзыбь, где оплата тарифов составляет 14%. В связи с этим президент сделал замечание главе этого села и поручил ему увеличить собираемость до 51% по итогам года.Этот приказ президента касается всех сел района, где схожая ситуация.Глава Гагрского района Юрий Хагуш уточнил, что это представленная статистика за 1 ноября, но с тех пор ситуация улучшилась. Профильные органы проводят работу в этом направлении.Руководитель гагрского филиала "Эноргосбыта" Джон Квасия объяснил, что в эти цифры включили также неучтенное потребление электроэнергии, например, с майнинга криптовалют.Бжания поручил ответственным органам заходить в дома и изымать аппараты для добычи криптовалют и пообещал лично приехать в эти села с проверкой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/ozgan-nazvala-obem-ezhesutochnogo-prevysheniya-potrebleniya-elektroenergii-1036441910.html

гагрский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, гагрский район, проблемы энергетической отрасли в абхазии