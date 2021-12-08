https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bzhaniya-potreboval-uvelichit-sbory-za-elektrichestvo-v-gagrskom-rayone-1036643327.html
Бжания потребовал увеличить сборы за электричество в Гагрском районе
Бжания потребовал увеличить сборы за электричество в Гагрском районе
Президент Абхазии Аслан Бжания в числе прочих вопросов затронул проблему со сбором оплаты за электричество на расширенном совещании в Гагрском районе. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T12:45+0300
2021-12-08T12:45+0300
2021-12-08T13:07+0300
в абхазии
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проблемы энергетической отрасли в абхазии
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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания потребовал от глав сельских администраций и руководителей филиалов "Черноморэнерго" увеличить сборы за потребленную электроэнергию, передает корреспондент Sputnik.Президенту представили данные "Эноргосбыта" на 1 ноября по собираемости оплаты тарифов за электричество в Гагрском районе.Изучив цифры, Бжания обратил внимание на низкую активность сельского населения в этом вопросе.В пример он привел ситуации в селе Бзыбь, где оплата тарифов составляет 14%. В связи с этим президент сделал замечание главе этого села и поручил ему увеличить собираемость до 51% по итогам года.Этот приказ президента касается всех сел района, где схожая ситуация.Глава Гагрского района Юрий Хагуш уточнил, что это представленная статистика за 1 ноября, но с тех пор ситуация улучшилась. Профильные органы проводят работу в этом направлении.Руководитель гагрского филиала "Эноргосбыта" Джон Квасия объяснил, что в эти цифры включили также неучтенное потребление электроэнергии, например, с майнинга криптовалют.Бжания поручил ответственным органам заходить в дома и изымать аппараты для добычи криптовалют и пообещал лично приехать в эти села с проверкой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/ozgan-nazvala-obem-ezhesutochnogo-prevysheniya-potrebleniya-elektroenergii-1036441910.html
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новости, гагрский район, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Бжания потребовал увеличить сборы за электричество в Гагрском районе
12:45 08.12.2021 (обновлено: 13:07 08.12.2021)
Президент Абхазии Аслан Бжания в числе прочих вопросов затронул проблему со сбором оплаты за электричество на расширенном совещании в Гагрском районе.
ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания потребовал от глав сельских администраций и руководителей филиалов "Черноморэнерго" увеличить сборы за потребленную электроэнергию, передает корреспондент Sputnik.
Президенту представили данные "Эноргосбыта" на 1 ноября по собираемости оплаты тарифов за электричество в Гагрском районе.
Изучив цифры, Бжания обратил внимание на низкую активность сельского населения в этом вопросе.
В пример он привел ситуации в селе Бзыбь, где оплата тарифов составляет 14%. В связи с этим президент сделал замечание главе этого села и поручил ему увеличить собираемость до 51% по итогам года.
Этот приказ президента касается всех сел района, где схожая ситуация.
Глава Гагрского района Юрий Хагуш уточнил, что это представленная статистика за 1 ноября, но с тех пор ситуация улучшилась. Профильные органы проводят работу в этом направлении.
Руководитель гагрского филиала "Эноргосбыта" Джон Квасия объяснил, что в эти цифры включили также неучтенное потребление электроэнергии, например, с майнинга криптовалют.
Бжания поручил ответственным органам заходить в дома и изымать аппараты для добычи криптовалют и пообещал лично приехать в эти села с проверкой.