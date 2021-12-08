Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/deputaty-kokaya-i-ardzinba-otozvali-zhalobu-na-zaklyuchenie-verkhovnogo-suda-1036649133.html
Депутаты Кокая и Ардзинба отозвали жалобы на заключения Верховного суда
Депутаты Кокая и Ардзинба отозвали жалобы на заключения Верховного суда
Депутат Гарри Кокая, отмечавший День Победы 30 сентября с ветеранами в Сухуме, выстрелил в воздух на набережной, что спровоцировало конфликт между ветеранами и... 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T16:41+0300
2021-12-08T16:48+0300
в абхазии
новости
стрельба в сухуме 30 сентября
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032238778_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_880c22c0898fb362bfb65d79ab9d9128.jpg
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Производство по жалобе депутатов Народного собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба прекращено в связи с ее отзывом, сообщается на сайте Верховного суда Абхазии."Определением кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия в связи с отзывом прекращены производством кассационные жалобы защитников депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Гарри Кокая и Алмасхана Ардзынба на заключения судебной коллегии Верховного суда Республики Абхазия от 18 октября 2021 года", - говорится в сообщении.Ранее, 18 октября судебная коллегия Верховного суда Абхазии по результатам рассмотрения представления генерального прокурора заключила, что в действиях депутатов Кокая и Ардзинба по событиям 30 сентября и 1 октября 2021 года установлены признаки преступлений. Хулиганство и оскорбление представителя власти суд усмотрел в действиях Ардзынба. Хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия - в действиях Кокая.5 ноября защита депутатов обжаловала заключения судебной коллегии Верховного суда. По мнение адвокатов, решения о наличии в действиях депутатов Парламента признаков преступления были вынесены в нарушении материального и процессуального законодательства Абхазии без учета всех обстоятельств происшествия, а только на основании доводов представления Генеральной прокуратуры.Оба решения вступили в законную силу 8 декабря 2021 года.Гарри Кокая и Алмасхан Ардзинба считаются невиновными, пока их вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/deputaty-kokaya-i-ardzinba-obzhalovali-resheniya-verkhovnogo-suda-1036214728.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211004/Poddalsya-emotsiyam-deputat-Kokaya-rasskazal-o-strelbe-na-naberezhnoy-Sukhuma-1033341056.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032238778_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_6b2711ca4fdf4e00d8b3850d3919dad6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, стрельба в сухуме 30 сентября

Депутаты Кокая и Ардзинба отозвали жалобы на заключения Верховного суда

16:41 08.12.2021 (обновлено: 16:48 08.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукВерховный суд Абхазии
Верховный суд Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Депутат Гарри Кокая, отмечавший День Победы 30 сентября с ветеранами в Сухуме, выстрелил в воздух на набережной, что спровоцировало конфликт между ветеранами и милицией. По данным следствия, той же ночью депутат Алмасхан Ардзынба совершил выстрелы из автомата у МВД.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Производство по жалобе депутатов Народного собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба прекращено в связи с ее отзывом, сообщается на сайте Верховного суда Абхазии.
"Определением кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия в связи с отзывом прекращены производством кассационные жалобы защитников депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Гарри Кокая и Алмасхана Ардзынба на заключения судебной коллегии Верховного суда Республики Абхазия от 18 октября 2021 года", - говорится в сообщении.
Верховный суд Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
В Абхазии
Депутаты Кокая и Ардзинба обжаловали решения Верховного суда
5 ноября, 17:30
Ранее, 18 октября судебная коллегия Верховного суда Абхазии по результатам рассмотрения представления генерального прокурора заключила, что в действиях депутатов Кокая и Ардзинба по событиям 30 сентября и 1 октября 2021 года установлены признаки преступлений. Хулиганство и оскорбление представителя власти суд усмотрел в действиях Ардзынба. Хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия - в действиях Кокая.
5 ноября защита депутатов обжаловала заключения судебной коллегии Верховного суда. По мнение адвокатов, решения о наличии в действиях депутатов Парламента признаков преступления были вынесены в нарушении материального и процессуального законодательства Абхазии без учета всех обстоятельств происшествия, а только на основании доводов представления Генеральной прокуратуры.
Оба решения вступили в законную силу 8 декабря 2021 года.
Гарри Кокая и Алмасхан Ардзинба считаются невиновными, пока их вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.
Гарри Кокая - Sputnik Абхазия, 1920, 04.10.2021
В Абхазии
"Поддался эмоциям": депутат Кокая рассказал о стрельбе на набережной Сухума
4 октября, 12:49
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:05Бжания о помощи населению Абхазии: никого не оставим без внимания
18:00Так же как все: как живут и работают сотрудники Sputnik Абхазия
17:45Главврач Гагрской ЦРБ рассказала президенту о ситуации в здравоохранении
17:40Национальной проблемой назвал Бжания ситуацию на дорогах в Гагре и Гудауте
16:41Депутаты Кокая и Ардзинба отозвали жалобы на заключения Верховного суда
16:30Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 декабря
16:08Посредник: Пустовалов об отборе участников программы "Жилище"
16:02Восемь проектов по программе развития села реализуют в Гагрском районе
15:30Серьезные амбиции и недетские мечты: сотрудники Sputnik вспоминают свое семилетие
15:15Инал Ардзинба: у меня нет врагов
14:55Жителям Гагры оказали материальную помощь на 21 миллион рублей за два года
14:47Более 25 миллионов рублей направили власти Гагры на погашение задолженностей
14:28Объемы частных инвестиций в Гагрском районе превысили четыре млрд рублей
13:56Новые мусороуборочные машины закупят для Гагрского района
13:44Мухин о заявлении Неда Прайса о расширении НАТО на восток: США изоврались
13:24Болибок рассказал, почему после прививки от COVID-19 болит плечо или ломит тело
13:24Бжания предложил увольнять работников сферы образования, не прививающихся от COVID
13:00В Дамаске состоялась встреча послов Абхазии и Китая в Сирии
12:45Бжания потребовал увеличить сборы за электричество в Гагрском районе
12:10Энергетики ликвидировали аварию на ИнгурГЭС