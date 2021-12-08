https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/deputaty-kokaya-i-ardzinba-otozvali-zhalobu-na-zaklyuchenie-verkhovnogo-suda-1036649133.html
Депутаты Кокая и Ардзинба отозвали жалобы на заключения Верховного суда
Депутаты Кокая и Ардзинба отозвали жалобы на заключения Верховного суда
Депутат Гарри Кокая, отмечавший День Победы 30 сентября с ветеранами в Сухуме, выстрелил в воздух на набережной, что спровоцировало конфликт между ветеранами и... 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T16:41+0300
2021-12-08T16:41+0300
2021-12-08T16:48+0300
в абхазии
новости
стрельба в сухуме 30 сентября
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032238778_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_880c22c0898fb362bfb65d79ab9d9128.jpg
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Производство по жалобе депутатов Народного собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба прекращено в связи с ее отзывом, сообщается на сайте Верховного суда Абхазии."Определением кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия в связи с отзывом прекращены производством кассационные жалобы защитников депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Гарри Кокая и Алмасхана Ардзынба на заключения судебной коллегии Верховного суда Республики Абхазия от 18 октября 2021 года", - говорится в сообщении.Ранее, 18 октября судебная коллегия Верховного суда Абхазии по результатам рассмотрения представления генерального прокурора заключила, что в действиях депутатов Кокая и Ардзинба по событиям 30 сентября и 1 октября 2021 года установлены признаки преступлений. Хулиганство и оскорбление представителя власти суд усмотрел в действиях Ардзынба. Хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия - в действиях Кокая.5 ноября защита депутатов обжаловала заключения судебной коллегии Верховного суда. По мнение адвокатов, решения о наличии в действиях депутатов Парламента признаков преступления были вынесены в нарушении материального и процессуального законодательства Абхазии без учета всех обстоятельств происшествия, а только на основании доводов представления Генеральной прокуратуры.Оба решения вступили в законную силу 8 декабря 2021 года.Гарри Кокая и Алмасхан Ардзинба считаются невиновными, пока их вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/deputaty-kokaya-i-ardzinba-obzhalovali-resheniya-verkhovnogo-suda-1036214728.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211004/Poddalsya-emotsiyam-deputat-Kokaya-rasskazal-o-strelbe-na-naberezhnoy-Sukhuma-1033341056.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032238778_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_6b2711ca4fdf4e00d8b3850d3919dad6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, стрельба в сухуме 30 сентября
Депутаты Кокая и Ардзинба отозвали жалобы на заключения Верховного суда
16:41 08.12.2021 (обновлено: 16:48 08.12.2021)
Депутат Гарри Кокая, отмечавший День Победы 30 сентября с ветеранами в Сухуме, выстрелил в воздух на набережной, что спровоцировало конфликт между ветеранами и милицией. По данным следствия, той же ночью депутат Алмасхан Ардзынба совершил выстрелы из автомата у МВД.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik.
Производство по жалобе депутатов Народного собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба прекращено в связи с ее отзывом, сообщается
на сайте Верховного суда Абхазии.
"Определением кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия в связи с отзывом прекращены производством кассационные жалобы защитников депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Гарри Кокая и Алмасхана Ардзынба на заключения судебной коллегии Верховного суда Республики Абхазия от 18 октября 2021 года", - говорится в сообщении.
Ранее, 18 октября судебная коллегия Верховного суда Абхазии по результатам рассмотрения представления генерального прокурора заключила, что в действиях депутатов Кокая и Ардзинба по событиям 30 сентября и 1 октября 2021 года установлены признаки преступлений. Хулиганство и оскорбление представителя власти суд усмотрел в действиях Ардзынба. Хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия - в действиях Кокая.
5 ноября защита депутатов обжаловала заключения судебной коллегии Верховного суда. По мнение адвокатов, решения о наличии в действиях депутатов Парламента признаков преступления были вынесены в нарушении материального и процессуального законодательства Абхазии без учета всех обстоятельств происшествия, а только на основании доводов представления Генеральной прокуратуры.
Оба решения вступили в законную силу 8 декабря 2021 года.
Гарри Кокая и Алмасхан Ардзинба считаются невиновными, пока их вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.