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Депутаты Кокая и Ардзинба обжаловали решения Верховного суда
Депутаты Кокая и Ардзинба обжаловали решения Верховного суда
В День Победы 30 сентября депутат Гарри Кокая, отмечавший праздник с ветеранами, выстрелил в воздух в Сухуме, что спровоцировало конфликт между ветеранами и... 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T17:30+0300
2021-11-05T17:51+0300
в абхазии
новости
стрельба в сухуме 30 сентября
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Адвокаты депутатов Народного Собрания Абхазии Гарри Кокая и Алмасхана Ардзынба направили в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда кассационные жалобы на заключения судебной коллегии Верховного суда Абхазии от 18 октября 2021 года.По мнению защиты, решения о наличии в действиях депутатов Парламента признаков преступления вынесены судебной коллегией Верховного суда в нарушении материального и процессуального законодательства Абхазии без учета всех обстоятельств происшествия, а только на основании доводов представления Генеральной прокуратуры.Согласно заключениям судебной коллегии Верховного суда по инцидентам, имевшим место 30 сентября 2021 года, в действиях Гарри Кокая усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 (хулиганство) и частью 1 статьи 321 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Абхазии, в действиях Алмасхана Ардзынба также усматривается хулиганство и, кроме того, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Абхазии рассмотрение дела в кассационном порядке должно быть начато не позднее 30 рабочих дней со дня поступления жалоб в суд кассационной инстанции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/verkhovnyy-sud-dal-otsenku-deystviyam-deputata-garri-kokaya-1035961725.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/sud-udovletvoril-predstavlenie-prokuratury-v-otnoshenii-deputata-ardzinba-1035963817.html
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новости, стрельба в сухуме 30 сентября

Депутаты Кокая и Ардзинба обжаловали решения Верховного суда

17:30 05.11.2021 (обновлено: 17:51 05.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукВерховный суд Абхазии
Верховный суд Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
В День Победы 30 сентября депутат Гарри Кокая, отмечавший праздник с ветеранами, выстрелил в воздух в Сухуме, что спровоцировало конфликт между ветеранами и милицией. По данным следствия, той же ночью депутат Алмасхан Ардзынба совершил выстрелы из автомата у здания МВД.
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Адвокаты депутатов Народного Собрания Абхазии Гарри Кокая и Алмасхана Ардзынба направили в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда кассационные жалобы на заключения судебной коллегии Верховного суда Абхазии от 18 октября 2021 года.
По мнению защиты, решения о наличии в действиях депутатов Парламента признаков преступления вынесены судебной коллегией Верховного суда в нарушении материального и процессуального законодательства Абхазии без учета всех обстоятельств происшествия, а только на основании доводов представления Генеральной прокуратуры.
Согласно заключениям судебной коллегии Верховного суда по инцидентам, имевшим место 30 сентября 2021 года, в действиях Гарри Кокая усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 (хулиганство) и частью 1 статьи 321 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Абхазии, в действиях Алмасхана Ардзынба также усматривается хулиганство и, кроме того, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
Верховный суд Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2021
В Абхазии
Верховный суд дал оценку действиям депутата Гарри Кокая
18 октября, 18:24
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Абхазии рассмотрение дела в кассационном порядке должно быть начато не позднее 30 рабочих дней со дня поступления жалоб в суд кассационной инстанции.
Верховный суд Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2021
В Абхазии
Верховный суд сделал выводы в отношении действий депутата Алмасхана Ардзинба
18 октября, 21:12
В Абхазии
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