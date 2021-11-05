https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/deputaty-kokaya-i-ardzinba-obzhalovali-resheniya-verkhovnogo-suda-1036214728.html

Депутаты Кокая и Ардзинба обжаловали решения Верховного суда

Депутаты Кокая и Ардзинба обжаловали решения Верховного суда

В День Победы 30 сентября депутат Гарри Кокая, отмечавший праздник с ветеранами, выстрелил в воздух в Сухуме, что спровоцировало конфликт между ветеранами и... 05.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-05T17:30+0300

2021-11-05T17:30+0300

2021-11-05T17:51+0300

в абхазии

новости

стрельба в сухуме 30 сентября

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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Адвокаты депутатов Народного Собрания Абхазии Гарри Кокая и Алмасхана Ардзынба направили в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда кассационные жалобы на заключения судебной коллегии Верховного суда Абхазии от 18 октября 2021 года.По мнению защиты, решения о наличии в действиях депутатов Парламента признаков преступления вынесены судебной коллегией Верховного суда в нарушении материального и процессуального законодательства Абхазии без учета всех обстоятельств происшествия, а только на основании доводов представления Генеральной прокуратуры.Согласно заключениям судебной коллегии Верховного суда по инцидентам, имевшим место 30 сентября 2021 года, в действиях Гарри Кокая усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 (хулиганство) и частью 1 статьи 321 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Абхазии, в действиях Алмасхана Ардзынба также усматривается хулиганство и, кроме того, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Абхазии рассмотрение дела в кассационном порядке должно быть начато не позднее 30 рабочих дней со дня поступления жалоб в суд кассационной инстанции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/verkhovnyy-sud-dal-otsenku-deystviyam-deputata-garri-kokaya-1035961725.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/sud-udovletvoril-predstavlenie-prokuratury-v-otnoshenii-deputata-ardzinba-1035963817.html

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новости, стрельба в сухуме 30 сентября