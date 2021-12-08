https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/glava-gagrskogo-rayona-dolozhil-prezidentu-ob-ispolnenii-byudzheta-1036641769.html

Глава Гагрского района доложил президенту об исполнении бюджета и выходе из дотаций

Глава Гагрского района доложил президенту об исполнении бюджета и выходе из дотаций

Президент Абхазии Аслан Бжания проводит расширенное совещание с руководством и активом Гагрского района в среду 8 декабря. 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T11:14+0300

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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Глава Гагрского района Юрий Хагуш отчитался об исполнении бюджетного плана, доходах и расходах района президенту Абхазии Аслану Бжания.В своем докладе Хагуш подчеркнул, что возглавляемый им район перестал быть дотационным и стал показать профицит."План налоговых и неналоговых доходов бюджета Гагрского района на начало года составлял 350 миллионов рублей, на сегодняшний день фактические поступления в местный бюджет уже составили 508 миллионов рублей. Помимо налоговых поступлений в бюджет, также есть и значительное увеличение собственных доходов администрации. Благодаря пересмотру арендных платежей муниципальной собственности, а также возвращению задолженностей по приватизированным объектам прошлых лет", - отметил Хагуш.Он добавил, что эти показатели - результат деятельности налоговой инспекции и выросшие собственные доходы администрации района, что позволило увеличить план доходной части местного бюджета в течение года.Хагуш добавил, что за десять месяцев 2021 года удалось увеличить расходную часть бюджета на 160 миллионов рублей. Эти средства распределены по всем направлениям жизнедеятельности района, в первую очередь, на здравоохранение.За минувший год, по словам Хагуш, были приобретены реанимобиль и карета скорой помощи на сумму восемь миллионов 700 тысяч рублей, был произведен ремонт отделения лаборатории на сумму четыре миллиона 200 тысяч рублей, установлена система централизованной подачи кислорода в районной больнице на сумму два миллиона 100 тысяч рублей.Также был уложен асфальт на территории Гагрской ЦРБ на сумму один миллион 800 тысяч рублей, приобретены рентген-оборудование, кислородные баллоны, кроме того, были произведены ремонтные работы в ЦРБ. На все это власти потратили более двух миллионов рублей.Юрий Хагуш подчеркнул, что в прошлом бюджет района по доходам не исполнялся из года в год. За период с 2014 по 2020 годы бюджет недополучил около 273 миллионов рублей. В это же самое время Гагрский район стал дотационным.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/bolee-trekh-milliardov-rubley-nalogovykh-platezhey-postupilo-v-byudzhet-abkhazii-1036633194.html

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