https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/bolee-trekh-milliardov-rubley-nalogovykh-platezhey-postupilo-v-byudzhet-abkhazii-1036633194.html

Более трех миллиардов рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии

Более трех миллиардов рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии

За ноябрь в бюджет республики поступило 310,1 миллиона рублей налоговых платежей при плане в 245,7 миллиона. Выполнение плана составило 126 процентов. 07.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-07T18:50+0300

2021-12-07T18:50+0300

2021-12-07T18:55+0300

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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. За одиннадцать месяцев 2021 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму три миллиарда 90 миллионов рублей при плане в два миллиарда 659 миллионов, сообщается на сайте министерства по налогам и сборам.Выполнение составило 116%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 431,3 миллионов рублей, уточняется в сообщении.Поступления налоговых платежей по районам за одиннадцать месяцев 2021 года:Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 138%, что в суммарном выражении составила 858,9 млн рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/ministr-po-nalogam-i-sboram-otchitalsya-o-rezultatakh-raboty-s-nachala-goda-1036539656.html

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