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Более трех миллиардов рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии
18:50 07.12.2021 (обновлено: 18:55 07.12.2021)
© Sputnik / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты.
© Sputnik / Владимир Трефилов
За ноябрь в бюджет республики поступило 310,1 миллиона рублей налоговых платежей при плане в 245,7 миллиона. Выполнение плана составило 126 процентов.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. За одиннадцать месяцев 2021 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму три миллиарда 90 миллионов рублей при плане в два миллиарда 659 миллионов, сообщается на сайте министерства по налогам и сборам.
Выполнение составило 116%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 431,3 миллионов рублей, уточняется в сообщении.
Поступления налоговых платежей по районам за одиннадцать месяцев 2021 года:
Сухум – при плане один миллиард 433,4 млн рублей поступило один миллиард 552,6 млн рублей, выполнение 108%.
Гагрский район – при плане 661,4 млн рублей поступило 825,8 млн, выполнение 125%.
Гудаутский район – при плане 207,8 млн рублей поступило 317,4 млн, выполнение 153%.
Сухумский район – при плане 126,1 млн рублей поступило 147,8 млн, выполнение 117%.
Гулрыпшский район – при плане 52,5 млн рублей поступило 72,1 млн, выполнение 137%.
Очамчырский район – при плане 121,4 млн. рублей поступило 109,8 млн. руб. выполнение 90%.
Ткуарчалский район – при плане 18,4 млн рублей поступило 22,7 млн, выполнение 123%.
Галский район – при плане 37,8 млн рублей поступило 42,0 млн, выполнение 111%.
Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 138%, что в суммарном выражении составила 858,9 млн рублей.