https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/gosudarstvennye-smi-abkhazii-obedinyat-v-odno-uchrezhdenie-apsnymedia-1036650922.html

Государственные СМИ Абхазии объединят в холдинг "Апснымедиа"

Государственные СМИ Абхазии объединят в холдинг "Апснымедиа"

"СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Республиканские газеты "Апсны" и "Республика Абхазия" и информационное агентство "Апсныпресс" объединяют в республиканское... 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T18:25+0300

2021-12-08T18:25+0300

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"СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Республиканские газеты "Апсны" и "Республика Абхазия" и информационное агентство "Апсныпресс" объединяют в республиканское государственное учреждение "Апснымедиа", сообщает "Апсныпресс".Директором "Апснымедиа" назначен журналист, сотрудник Sputnik Роберт Джопуа. Сегодня его представили коллективам двух государственных газет и информационного агентства.Заместитель руководителя Аппарата Правительства Абхазии Кристиан Бжания рассказал, что в октябре 2021 года Кабинет Министров принял решение об образовании республиканского государственного учреждения "Апснымедиа". "Мы понимали, что необходимо изменить подходы к изданию главных государственных газет, думали над тем, как сделать их привлекательнее и всегда упирались в одну и ту же проблему. Она заключалась в том, что все государственные СМИ по своему статусу одинаковые, но в тоже время их финансирование не коррелируется и у них разное финансовое положение", - сказал Бжания.Он отметил, что время требует изменения работы газет, их внешнего вида, расширения круга читателей, но очень сложно заниматься в одно и то же время решением исключительно творческих задач и материально-техническим обеспечением редакции."Поэтому мы пришли к консолидированному решению на данном этапе объединить имущественный комплекс всех наших государственных редакций под управление РГУ "Апснымедиа", чтобы делегировать ему все вопросы, связанные с финансовым и техническим обеспечением деятельности редакций газет и информационного агентства. Чтобы все коллективы сосредоточились на своей основной задаче – заниматься творчеством", - сказал он. По словам Бжания, со временем "Апснымедиа" будет располагаться в новом помещении в центре города: в здании бывшей телефонной станции на Проспекте Аиааира, офис будет оснащен новым оборудованием. Вместе с редакциями газет и "Апсныпресс", туда планируется перевести и типографию. Гендиректор "Апснымедиа" Роберт Джопуа отметил, что приложит усилия для того, чтобы две газеты и информагентство работали в ногу со временем. "В современном мире газетам трудно конкурировать в информационном поле с электронными средствами массовой информации, но нужно делать все, чтобы эту проблему решать. Мы надеемся на помощь государства в реализации задуманных идей и решении проблем", - сказал Джопуа. Далее участники встречи обсудили основные функции нового холдинга, его роли в развитии трех учреждений, штатного расписания и повышения заработных плат и другие организационные вопросы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210630/Kabmin-utverdil-subsidii-dlya-negosudarstvennykh-SMI-Abkhazii--1032736957.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/sputnik-abkhaziya-sem-let-v-tsifrakh-1036641154.html

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