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https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/obemy-chastnykh-investitsiy-v-gagrskom-rayone-prevysili-chetyre-mlrd-rubley-1036646291.html
Объемы частных инвестиций в Гагрском районе превысили четыре млрд рублей
Объемы частных инвестиций в Гагрском районе превысили четыре млрд рублей
ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Объемы частных инвестиций в Гагрском районе превысили четыре миллиарда рублей за последние два года, об этом на... 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T14:28+0300
2021-12-08T14:28+0300
в абхазии
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гагрский район
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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Объемы частных инвестиций в Гагрском районе превысили четыре миллиарда рублей за последние два года, об этом на расширенном заседании доложил президенту Абхазии Аслану Бжания глава администрации района Юрий Хагуш."За последние два года частными инвесторами, как иностранными, так и местными в рамках уже запущенных объектов, находящихся в процессе восстановления и подготовки к функционированию, было вложено и еще будет вложено общей суммой свыше четырех миллиардов рублей. Это обеспечит более 850 рабочих мест, около 85% из которых работников - граждане Абхазии со средней заработной платой от 15 до 20 тысяч рублей", - отметил он.Хагуш подчеркнул, что в Гагрском районе создается благоприятный инвестиционный климат и прежде всего это связано с упрощением бюрократических механизмов, процедур выдачи разрешения на строительство и землеотводов, а также положительный опыт совместной работы с инвесторами.Одним из предстоящих крупных проектов Хагуш назвал строительство пятизвездочного гостиничного комплекса в Гагре."На высокой степени готовности находится подготовительная фаза к реализации беспрецедентного по своим масштабам крупнейшего инвестиционного проекта. Гостиничный комплекс уровня "пять звезд", сумма инвестиций составит около 20 млрд рублей, предполагаемое количество туристов составит около 150 тысяч человек в год", - уточнил глава района.По примерным подсчетам властей, налоговые платежи от такого объекта составят порядка 400 миллиона рублей в год, большая часть из которых будет оплачиваться в бюджет Гагрского района. Ожидается создание около одной тысячи рабочих мест.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/proekt-stroitelstva-pyatizvezdochnogo-gostinichnogo-kompleksa-obsuzhdayut-v-gagre-1036642571.html
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новости, гагрский район

Объемы частных инвестиций в Гагрском районе превысили четыре млрд рублей

14:28 08.12.2021
© Sputnik / Акоп Кущян Гагра с коптера
Гагра с коптера - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Акоп Кущян
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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Объемы частных инвестиций в Гагрском районе превысили четыре миллиарда рублей за последние два года, об этом на расширенном заседании доложил президенту Абхазии Аслану Бжания глава администрации района Юрий Хагуш.
"За последние два года частными инвесторами, как иностранными, так и местными в рамках уже запущенных объектов, находящихся в процессе восстановления и подготовки к функционированию, было вложено и еще будет вложено общей суммой свыше четырех миллиардов рублей. Это обеспечит более 850 рабочих мест, около 85% из которых работников - граждане Абхазии со средней заработной платой от 15 до 20 тысяч рублей", - отметил он.
Хагуш подчеркнул, что в Гагрском районе создается благоприятный инвестиционный климат и прежде всего это связано с упрощением бюрократических механизмов, процедур выдачи разрешения на строительство и землеотводов, а также положительный опыт совместной работы с инвесторами.
Новый проект - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
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В Пицунде планируют строительство пятизвездочного гостиничного комплекса
11:50
Одним из предстоящих крупных проектов Хагуш назвал строительство пятизвездочного гостиничного комплекса в Гагре.
"На высокой степени готовности находится подготовительная фаза к реализации беспрецедентного по своим масштабам крупнейшего инвестиционного проекта. Гостиничный комплекс уровня "пять звезд", сумма инвестиций составит около 20 млрд рублей, предполагаемое количество туристов составит около 150 тысяч человек в год", - уточнил глава района.
По примерным подсчетам властей, налоговые платежи от такого объекта составят порядка 400 миллиона рублей в год, большая часть из которых будет оплачиваться в бюджет Гагрского района. Ожидается создание около одной тысячи рабочих мест.
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