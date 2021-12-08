https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/prezidentu-abkhazii-dolozhili-o-kriminogennoy-obstanovke-v-gagrskom-rayone-1036651957.html
Президенту Абхазии доложили о криминогенной обстановке в Гагрском районе
Президенту Абхазии доложили о криминогенной обстановке в Гагрском районе
Количество преступлений в 2021 году в Гагрском районе увеличилось на 28%, а раскрываемость на 15,7%. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T19:18+0300
2021-12-08T19:18+0300
2021-12-08T20:53+0300
в абхазии
новости
гагрский район
криминал
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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Начальник Гагрского УВД Денис Айба доложил президенту Абхазии Аслану Бжания о ситуации с правопорядком в районе на расширенном совещании в среду 8 декабря.Он уточнил, что за одиннадцать месяцев 2021 году в Гагрском районе было зарегистрировано 138 преступлений, из которых раскрыто 112, что составило 82%. За аналогичный период 2020 года в районе зафиксировали 110 преступлений, было раскрыто 72 – 65,5% раскрываемости.От общего числа этих преступлений тяжких было 48 и 30 из них раскрыто. Годом ранее было совершено 56 тяжких преступлений и раскрыто 33. Убийств с покушением в этом году было два и одно из них раскрыто. В прошлом году было одно аналогичное преступление.В нынешнем и прошлом году правоохранительные органы Гагрского района зарегистрировали по 39 краж личного имущества. В 2021 году милиционеры раскрыли 17 таких преступлений и 14 в 2020 году.Случаев нанесения тяжких телесных повреждений в этом году было зафиксировано шесть и два годом раньше. Пять из них раскрыты.Начальник местного УВД резюмировал, что количество преступлений в 2021 году увеличилось на 28%, а раскрываемость на 15,7%.В отношении туристов за отчетный период было зарегистрировано 31 преступление, из которых раскрыто 16.Сотрудники Госавтоинспекции в этом году составили 11 тысяч 963 протокола за нарушение ПДД, что на 2012 протоколов больше, чем в 2020 году. Выявлено 600 водителей транспортных средств, севших за руль автомобиля в нетрезвом состоянии."За отчетный период 2021 года на дорогах и улицах Гагрского района произошло 42 ДТП против 38 в прошлом году. В этом году погибло 11 человек и 20 в прошлом году. Ранено 52 и 47 в 2020 году. УВД по Гагрскому району нацелено и активизировано на раскрываемости преступлений, недопущений нарушений правопорядка, сокращение количества административных правонарушений", - отметил Айба.В штате гагрской милиции числится 231 сотрудник, замещено 188 и недоукомплектование в связи с этим составил 43 человек, сказал Айба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Bzhaniya-nam-udalos-usilit-rabotu-pravookhranitelnykh-organov-Abkhazii-1033251865.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/natsionalnoy-problemoy-nazval-bzhaniya-situatsiyu-na-dorogakh-v-gagre-i-gudaute-1036649965.html
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новости, гагрский район, криминал
Президенту Абхазии доложили о криминогенной обстановке в Гагрском районе
19:18 08.12.2021 (обновлено: 20:53 08.12.2021)
Количество преступлений в 2021 году в Гагрском районе увеличилось на 28%, а раскрываемость на 15,7%.
ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Начальник Гагрского УВД Денис Айба доложил президенту Абхазии Аслану Бжания о ситуации с правопорядком в районе на расширенном совещании в среду 8 декабря.
Он уточнил, что за одиннадцать месяцев 2021 году в Гагрском районе было зарегистрировано 138 преступлений, из которых раскрыто 112, что составило 82%. За аналогичный период 2020 года в районе зафиксировали 110 преступлений, было раскрыто 72 – 65,5% раскрываемости.
От общего числа этих преступлений тяжких было 48 и 30 из них раскрыто. Годом ранее было совершено 56 тяжких преступлений и раскрыто 33. Убийств с покушением в этом году было два и одно из них раскрыто. В прошлом году было одно аналогичное преступление.
В нынешнем и прошлом году правоохранительные органы Гагрского района зарегистрировали по 39 краж личного имущества. В 2021 году милиционеры раскрыли 17 таких преступлений и 14 в 2020 году.
Случаев нанесения тяжких телесных повреждений в этом году было зафиксировано шесть и два годом раньше. Пять из них раскрыты.
"30 фактов незаконного оборота наркотиков против 28 в прошлом году. Все 30 преступлений раскрыты. Было 22 факта незаконного ношения и хранения оружия. Все они раскрыты. В 2020 году было 14 таких нарушений и девять раскрыто. Прочих преступлений было 13 фактов против шести в прошлом году, из которых 11 раскрыты", - сказал Айба.
Начальник местного УВД резюмировал, что количество преступлений в 2021 году увеличилось на 28%, а раскрываемость на 15,7%.
В отношении туристов за отчетный период было зарегистрировано 31 преступление, из которых раскрыто 16.
Сотрудники Госавтоинспекции в этом году составили 11 тысяч 963 протокола за нарушение ПДД, что на 2012 протоколов больше, чем в 2020 году. Выявлено 600 водителей транспортных средств, севших за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.
"За отчетный период 2021 года на дорогах и улицах Гагрского района произошло 42 ДТП против 38 в прошлом году. В этом году погибло 11 человек и 20 в прошлом году. Ранено 52 и 47 в 2020 году. УВД по Гагрскому району нацелено и активизировано на раскрываемости преступлений, недопущений нарушений правопорядка, сокращение количества административных правонарушений", - отметил Айба.
В штате гагрской милиции числится 231 сотрудник, замещено 188 и недоукомплектование в связи с этим составил 43 человек, сказал Айба.