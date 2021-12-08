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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 декабря
Погоду Черноморского побережья Абхазии в четверг будет определять область повышенного атмосферного давления. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T16:30+0300
2021-12-08T16:30+0300
2021-12-08T16:30+0300
в абхазии
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. В четверг, 9 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 декабря
Погоду Черноморского побережья Абхазии в четверг будет определять область повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. В четверг, 9 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.