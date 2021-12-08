https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/sereznye-ambitsii-i-nedetskie-mechty-sotrudniki-sputnik-vspominayut-svoe-semiletie-1036610448.html

Серьезные амбиции и недетские мечты: сотрудники Sputnik вспоминают свое семилетие

Серьезные амбиции и недетские мечты: сотрудники Sputnik вспоминают свое семилетие

8 декабря 2014 года в Абхазии начало работу мультимедийное информационное агентство Sputnik Абхазия. 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T15:30+0300

2021-12-08T15:30+0300

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В связи с этой датой сотрудники информагентства вспомнили свое семилетие, кем хотели быть и о чем мечтали.Томас Тхайцук, фотокорреспондент: "Однажды утром я проснулся от непрекращающихся выстрелов и сильного грохота. На улицу меня не выпустили. Но первое что я увидел, это плачущую мать, она говорила, что война завершилась. Соседка спустилась на лестничную площадку и мама с ней радовались буквально со слезами на глазах. Это был сентябрь 1993 года и это было самое яркое воспоминание моего семилетия. Уже в октябре я пошел в первый класс.Кем хотел стать? Да не скажу. Не было, наверное, такой мечты, стать кем-то. Но я был довольно любознательный и обожал географию, природоведение в целом. В итоге я и стал географом по специальности. Конечно, никогда не думал, что буду связан с фотографией. Но хочу заметить, что семейный фотоальбом регулярно просматривал. А чтобы систематизировать и привести в порядок домашний фотоархив, я купил альбом”.Елена Нездоровина, SMM-менеджер: "О чем мечтают девочки в семь лет? Куклы и плюшевые мишки, вроде бы уже несерьезно. Быть космонавтом или пожарным? Не, это для мальчишек. Так о чем же тогда?Мои мечты делились на бытовые (страшное понятие для ребенка) и волшебные. К бытовым относились всякие реальные штуки. Например: "когда я вырасту, я смогу купить себе целый ящик мороженого и съесть его". Волшебными считались желания из области (по детским меркам) фантастики. Так в семь лет я вдруг поняла, что хочу вырасти и работать там, где работает тетя Алла Журавлева – знаменитый диктор сочинского телевидения. Причем, я точно знала, что в кадре быть не хочу, но быть рядом, делать что-то, что потом показывают всем – это самое то.Шли годы, мечты менялись, мечты забывались. И вот однажды, когда стал вопрос, куда пойти работать, я, совершенно случайно, вспомнила свою мечту. Бегущая строка с вакансией, звонок, собеседование и вот уже почти 20 лет я работаю в СМИ".Дмитрий Нездоровин, шеф-редактор: "В свои 7 лет очень хотел наконец пойти в школу. Я был весенним, поэтому пришлось очень долго ждать осени. Детсад осточертел своей бессмысленностью и пустой тратой времени. Первый класс же мне надоел на второй неделе, но я затаил свое разочарование до второго класса в ожидании чего-то более интересного. Мама перестаралась с моей подготовкой. Я довольно бегло читал и считал. Меня просто изводили "ма-ма мы-ла ра-му" и дележ воображаемых яблок. А надо было не так, как уже научился и умеешь, а как все. Просто тоску нагоняло, когда кто-то из одноклассников произносил отдельно буквы, старательно морща лоб, а потом с оглядкой на учителя соединял их в слоги, только после этого произносил все слово и сиял блаженной улыбкой. А вот с прописями случилась беда – буквы знал, но написать их ровненько и четко в строчку мне не давалось никак. За грамотность получал хорошие отметки, но чистописание их изрядно снижало. Отдушиной стали "Природоведение" и "Дневник наблюдений за природой". Вот это было что-то новенькое, живое и настоящее. Сразу же записался в две библиотеки – школьную и совхозную. Взахлеб читал сказки народов мира, где японцы были не самыми экзотичными. В это же время попались Стивенсон и Жюль Верн. Своими мечтами периодически пугал родителей – семилеткой грезил быть пожарным, дальнобойщиком, водителем автобуса, но исключительно "гармошки" "Икаруса" и сочинять фантастику. Журналистом быть вообще не помышлял. Мне казалось, что газеты, радио и телевидение делают какие-то уж очень исключительные люди из какого-то особенного мира. Практически пришельцы.Рада Ажиба, выпускающий редактор: "На мое семилетие я узнала впервые что существует такое чувство - разочарование. И все из-за того что меня не взяли в школу в первый класс. Мама повела в школу в 6 лет, а в конце сентября исполнилось бы 7, но на это никто не посмотрел, и из-за того что я была мелкокалиберной пожалели меня, подумали что тяжело будет рано вставать и ходить пешком восемь километров, и сказали: приходите через год. Итак, первый класс. В конце сентября мне исполнилось 8 лет, и закончила школу взрослой барышней. Так закончилось мое детство и началась взрослая, несправедливая жизнь. Я не помню кем я хотела быть в раннем возрасте. В 10 классе я решила что буду журналистом, а до этого хотела быть учителем географии".Наала Гумба, корреспондент: "Вспоминая себя в детстве, перед глазами вижу образ маленькой семилетней девочки. Эта девочка очень любознательная и общительная. Она с большим энтузиазмом встает с утра пораньше в школу. Именно тогда, глядя на свою первую учительницу, та маленькая девочка решила во что бы ни было стать учителем.По мере взросления детские мечты смещаются более серьезными размышлениями о выборе призвания, и я тоже часто задумывалась над этим вопросом. На смену мечты семилетней девочки пришла более осознанная цель - стать журналистом. Бесконечное рвение написать какую-нибудь заметку, постоянные попытки взять интервью у каждого родственника, что приехал в гости и желание быть в эпицентре событий - все это предпосылки к становлению меня нынешней! И, сейчас та самая семилетняя девочка ликует внутри меня, глядя на мои достижения".Алина Жиба, выпускающий редактор: "Когда мне было семь, я пошла в первый класс с сестрой (ей было шесть), это был 1996 год. Но так как наша мама учительница, писать и читать мы уже умели до школы и проходить все это снова мне казалось нудным, поэтому вначале школу не очень любила. Но той зимой произошло событие, которое в корне поменяло мое отношение к учебе. Мы сами жили в деревне, а в школу ходили городскую, за много километров. У нас была вторая смена и обычно папа возил на машине, но тут выпал большой снег и выехать было невозможно. На семейном совете было решено идти пешком, маме нельзя было пропускать работу. Думали ближе к городу, к побережью по обыкновению снега почти не будет, и там кто-нибудь подберет, но ошиблись. Движения не было вообще. Мы постоянно шли и поэтому не замерзали, но я помню, что очень устала. Еще и портфель тащить.В общем, добрались до трассы, но так как машины не ездили, поднялись к железной дороге, и стали ждать на станции, вдруг электричка какая приедет. Ждали очень долго, папа развел костер неподалеку, у мамы были печенья - перекусили, согрелись. Мы с сестрой даже повеселели, но родителями наверняка охватило отчаяние - что делать: обратно идти очень далеко, до школы - еще примерно столько же. Надо сказать, что с нами еще был младший брат - дошкольник. И тут я загадала желание, что если сейчас приедет электричка, то буду учиться прилежно все 11 лет. И приехал поезд! Очамчырский, как его тогда называли. Люди в нем сидели уставшие, с Псоу. В вагоне пахло мандаринами и лаврушкой. Как мы были счастливы - словами не передать! Добрались до школы, оказалось, что всех распустили из-за плохой погоды. Но свое обещание хорошо учиться я всегда помнила, и закончила на медаль. Кем хотела стать в семь - не помню, когда была постарше, мечтала писать детективы".Салима Лабия, SMM-специалист: "Мои 7 лет мне запомнились нелегким временем. Мне пришлось пойти в первый класс без мамы. Моя мама врач, и она была вынуждена уехать на повышение квалификации на четыре месяца в Казань. Это было первое, такое длительное расставание с ней. В то время не было мобильных телефонов, и мы общались с ней только через письма. Каждый раз с нетерпением я ждала ответа от нее, читала письма и смотрела ее фото со слезами на глазах. Помню, как мне и моему брату было грустно и трудно без мамы. Тогда я точно решила для себя, что никогда не стану врачом".Елена Бекренева, выпускающая радио Sputnik Абхазия: "Свои 7 лет я отчетливо помню, так как в этом возрасте я покинула детский сад и поступила в школу. Помню 1 сентября, кучу цветов в классе, шум и растерянность. В 7 лет научилась писать, читать и считать. Вспоминаю знакомство с первой учительницей Любовью Викторовной. Глядя на нее, мечтала тоже заполнять школьные журналы и ставить детям оценки. День, как принимали в октябрята не помню, но звездочку свою помню. Еще помню школьную елку, большую, пушистую, ароматную. И школьный новогодний утренник - все девочки в костюмах снежинок, а я в рванье Гадкого утенка - такую роль мне отвели из-за самого длинного текста. И вообще, возраст богат на события. Тогда наша семья переехала в новый дом. Помню, как мы его обустраивали, как я выбрала чулан своей комнатой. Тогда он казался мне огромным. И помню запах этого дома, каждую деталь. Было много новых знакомств и событий. Пожалуй, свои 7 лет я помню лучше и больше, чем 8, 9 или даже 10 лет".Наала Мукба, ведущая радио: "Амбиции в детстве были серьезные, долгое время я подумывала стать писателем, даже пробовала что-то сочинять, читала этот ужас родственникам, потом, когда поумнела, стало стыдно за "творчество", взяла и порвала свой "сборник".Была еще одна мечта делать мультики, это, видимо, было связано с дефицитом контента для детей. Пробовала рисовать, потом перелистываешь и типа анимация из пластилина, пробовала лепить, но с этим совсем было плохо. В общем, мечтательная была. Однажды в школе заявила, что хочу стать судьей Гаагского трибунала. Откуда я это взяла деревенская девочка? Новости, послевоенная тематика видимо подкинули идею. Про Гаагу много всяких новостей было, вот и я решила. В журналистику идти и не думала. Все получилось случайно, был свободный лимит, а на юрфак, куда я готовилась, мест не было.Сария Кварацхелия, корреспондент: "В семь лет я хотела быть парикмахером. Набить руку решила на себе. Взяла мамины ножницы и вырезала треугольник на темечке. Родителям ничего не оставалось, как налысо меня побрить. Так во второй класс я пошла лысая. После неудачного эксперимента с волосами, решила стать бровистом. В итоге в школу ходила не только лысой, но и безбровой.В семь лет я, как и большинство детей, не задумывалась о будущем. Космонавтом или балериной и не мечтала стать. Но любила смотреть "Намедни" по НТВ, хоть ничего толком и не понимала. А позже, когда встал вопрос выбора профессии, журналистика почему-то была единственным возможным вариантом для меня с гуманитарным складом ума.

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