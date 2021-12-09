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Более 500 нарушителей госграницы Абхазии задержано с сентября по ноябрь 2021 года
Более 500 нарушителей госграницы Абхазии задержано с сентября по ноябрь 2021 года
Большая часть правонарушителей привлечена к административной ответственности. 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T11:55+0300
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Сотрудниками службы госбезопасности и Пограничного Управления ФСБ России в республике с сентября по ноябрь 2021 года задержано более 500 нарушителей госграницы Абхазии, об этом сообщается на сайте СГБ. Возбуждено 478 дел об административных правонарушениях за нарушение пограничного режима в пограничной зоне и нарушение режима госграницы. Нарушителям назначили штрафы. Кроме того, пресечено 20 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую государственную границу товаров различного назначения. Изъято более 2300 блоков табачной продукции на общую сумму более 600 тысяч рублей, товаров народного потребления на сумму более 1 млн. 500 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/sgb-izyala-bolee-90-mayning-apparatov-za-tri-dnya-i-soobschila-imena-vladeltsev-1036540904.html
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государственная граница, контрабанда, абхазия

Более 500 нарушителей госграницы Абхазии задержано с сентября по ноябрь 2021 года

11:55 09.12.2021 (обновлено: 12:12 09.12.2021)
© Sputnik / Акоп КущянКПП Ингур
КПП Ингур - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Акоп Кущян
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Большая часть правонарушителей привлечена к административной ответственности.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Сотрудниками службы госбезопасности и Пограничного Управления ФСБ России в республике с сентября по ноябрь 2021 года задержано более 500 нарушителей госграницы Абхазии, об этом сообщается на сайте СГБ.
Возбуждено три уголовных дела за незаконное пересечение государственной границы Абхазии.
Возбуждено 478 дел об административных правонарушениях за нарушение пограничного режима в пограничной зоне и нарушение режима госграницы. Нарушителям назначили штрафы.
Агентством новостей полиции, показаны ящики с оборудованием, используемым в операциях по добыче биткойнов - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
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Кроме того, пресечено 20 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую государственную границу товаров различного назначения.
Изъято более 2300 блоков табачной продукции на общую сумму более 600 тысяч рублей, товаров народного потребления на сумму более 1 млн. 500 тысяч рублей.
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