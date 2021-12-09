https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/bolee-500-narushiteley-gosgranitsy-abkhazii-zaderzhano-s-sentyabrya-po-noyabr-2021-goda-1036657729.html

Более 500 нарушителей госграницы Абхазии задержано с сентября по ноябрь 2021 года

Более 500 нарушителей госграницы Абхазии задержано с сентября по ноябрь 2021 года

Большая часть правонарушителей привлечена к административной ответственности. 09.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-09T11:55+0300

2021-12-09T11:55+0300

2021-12-09T12:12+0300

в абхазии

государственная граница

контрабанда

абхазия

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Сотрудниками службы госбезопасности и Пограничного Управления ФСБ России в республике с сентября по ноябрь 2021 года задержано более 500 нарушителей госграницы Абхазии, об этом сообщается на сайте СГБ. Возбуждено 478 дел об административных правонарушениях за нарушение пограничного режима в пограничной зоне и нарушение режима госграницы. Нарушителям назначили штрафы. Кроме того, пресечено 20 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую государственную границу товаров различного назначения. Изъято более 2300 блоков табачной продукции на общую сумму более 600 тысяч рублей, товаров народного потребления на сумму более 1 млн. 500 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/sgb-izyala-bolee-90-mayning-apparatov-za-tri-dnya-i-soobschila-imena-vladeltsev-1036540904.html

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государственная граница, контрабанда, абхазия