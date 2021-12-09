https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/daur-kove-naznachen-prorektorom-agu-po-mezhdunarodnym-svyazyam-i-ekonomicheskim-voprosam--1036669004.html
Даур Кове назначен проректором АГУ по международным связям и экономическим вопросам
Даур Кове назначен проректором АГУ по международным связям и экономическим вопросам
Даур Кове занимал должность министра иностранных дел Абхазии с 2016 года. 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T20:29+0300
2021-12-09T20:29+0300
2021-12-09T21:19+0300
в абхазии
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даур кове
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Экс-глава МИД Абхазии Даур Кове приступил к работе в новой должности проректора по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета, об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Внешнеполитическое ведомство Абхазии Даур Кове возглавлял с 2016 года, его на посту в ноябре этого года сменил Инал Ардзинба. Ранее Кове также сообщал, что после того, как он покинул пост главы МИД, ему предложили должность заместителя секретаря Совбеза. Первого декабря он в качестве заместителя секретаря Совбеза провел ряд встреч в Минске вместе с министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190315/Daur-Kove-nagrazhden-nagrudnym-znakom-ot-MID-Rossii-1026882386.html
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абхазия, даур кове
Даур Кове назначен проректором АГУ по международным связям и экономическим вопросам
20:29 09.12.2021 (обновлено: 21:19 09.12.2021)
Даур Кове занимал должность министра иностранных дел Абхазии с 2016 года.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik
. Экс-глава МИД Абхазии Даур Кове приступил к работе в новой должности проректора по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета, об этом он сообщил на своей странице в Facebook
.
"Да, работа необычная, новая. Я практически все годы посвятил внешнеполитическому ведомству. Сейчас прекрасно понимаю, что жизнь более разнообразная и разносторонняя. Приложу все усилия, чтобы получить максимальные результаты. Многое предстоит сделать", - отметил Даур Кове в своей публикации.
Внешнеполитическое ведомство Абхазии Даур Кове возглавлял с 2016 года, его на посту в ноябре этого года сменил Инал Ардзинба.
Ранее Кове также сообщал, что после того, как он покинул пост главы МИД, ему предложили должность заместителя секретаря Совбеза.
Первого декабря он в качестве заместителя секретаря Совбеза провел
ряд встреч в Минске вместе с министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия.