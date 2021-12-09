https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/daur-kove-naznachen-prorektorom-agu-po-mezhdunarodnym-svyazyam-i-ekonomicheskim-voprosam--1036669004.html

Даур Кове назначен проректором АГУ по международным связям и экономическим вопросам

Даур Кове назначен проректором АГУ по международным связям и экономическим вопросам

Даур Кове занимал должность министра иностранных дел Абхазии с 2016 года. 09.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-09T20:29+0300

2021-12-09T20:29+0300

2021-12-09T21:19+0300

в абхазии

абхазия

даур кове

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Экс-глава МИД Абхазии Даур Кове приступил к работе в новой должности проректора по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета, об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Внешнеполитическое ведомство Абхазии Даур Кове возглавлял с 2016 года, его на посту в ноябре этого года сменил Инал Ардзинба. Ранее Кове также сообщал, что после того, как он покинул пост главы МИД, ему предложили должность заместителя секретаря Совбеза. Первого декабря он в качестве заместителя секретаря Совбеза провел ряд встреч в Минске вместе с министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190315/Daur-Kove-nagrazhden-nagrudnym-znakom-ot-MID-Rossii-1026882386.html

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