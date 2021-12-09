https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/ekspert-otsenil-effektivnost-sputnik-v-protiv-omikron-shtamma-1036655311.html
Эксперт оценил эффективность "Спутник V" против омикрон-штамма
Эксперт оценил эффективность "Спутник V" против омикрон-штамма
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный... 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T09:45+0300
2021-12-09T09:45+0300
2021-12-09T09:45+0300
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности вакцины "Спутник V" против новых мутаций коронавируса нет, включая вариант "омикрон", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Он подчеркнул, что если понадобится адаптировать "Спутник" под новых возбудителей коронавируса, это займет два-три месяца.Дмитриев также заявил, что вакцинированные "Спутником V" защищены "в 130 раз лучше" от смерти от коронавируса, чем непривитые, напомнив о том, что у привитых российским препаратом - высочайший уровень защиты среди пяти вакцин, которые тестировались. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что вакцина "Спутник V" дает наиболее широкий спектр антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому, вероятнее всего, именно этот препарат окажется самым эффективным против нового штамма коронавируса с множеством мутаций.Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/uchenyy-omikron-mog-priyti-ot-zhivotnykh-ili-ot-cheloveka-s-dlinnym-postkovidom-1036622684.html
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Эксперт оценил эффективность "Спутник V" против омикрон-штамма
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности вакцины "Спутник V" против новых мутаций коронавируса нет, включая вариант "омикрон", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Спутник" на данный момент показал самую высокую эффективность среди всех вакцин мира в борьбе с существующими геномными мутациями, поэтому нет больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности "Спутника" против новых мутаций", - сказал Дмитриев в интервью газете "Известия",
отвечая на вопрос о том, защищает ли российская вакцина от штамма "омикрон".
Он подчеркнул, что если понадобится адаптировать "Спутник" под новых возбудителей коронавируса, это займет два-три месяца.
Дмитриев также заявил, что вакцинированные "Спутником V" защищены "в 130 раз лучше" от смерти от коронавируса, чем непривитые, напомнив о том, что у привитых российским препаратом - высочайший уровень защиты среди пяти вакцин, которые тестировались.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что вакцина "Спутник V" дает наиболее широкий спектр антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому, вероятнее всего, именно этот препарат окажется самым эффективным против нового штамма коронавируса с множеством мутаций.
Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".