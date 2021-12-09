https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/ekspert-otsenil-effektivnost-sputnik-v-protiv-omikron-shtamma-1036655311.html

Эксперт оценил эффективность "Спутник V" против омикрон-штамма

Эксперт оценил эффективность "Спутник V" против омикрон-штамма

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный... 09.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-09T09:45+0300

2021-12-09T09:45+0300

2021-12-09T09:45+0300

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности вакцины "Спутник V" против новых мутаций коронавируса нет, включая вариант "омикрон", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Он подчеркнул, что если понадобится адаптировать "Спутник" под новых возбудителей коронавируса, это займет два-три месяца.Дмитриев также заявил, что вакцинированные "Спутником V" защищены "в 130 раз лучше" от смерти от коронавируса, чем непривитые, напомнив о том, что у привитых российским препаратом - высочайший уровень защиты среди пяти вакцин, которые тестировались. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что вакцина "Спутник V" дает наиболее широкий спектр антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому, вероятнее всего, именно этот препарат окажется самым эффективным против нового штамма коронавируса с множеством мутаций.Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/uchenyy-omikron-mog-priyti-ot-zhivotnykh-ili-ot-cheloveka-s-dlinnym-postkovidom-1036622684.html

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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19