https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/glava-sukhuma-poruchil-ses-provesti-reydy-na-predmet-soblyudeniya-antikovidnykh-mer-1036656861.html

СЭС Сухума проведет рейды в школах и ресторанах на предмет соблюдения антиковидных мер

СЭС Сухума проведет рейды в школах и ресторанах на предмет соблюдения антиковидных мер

В администрации Сухума прошло заседание столичного оперштаба по недопущению распространения коронавируса. 09.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-09T11:20+0300

2021-12-09T11:20+0300

2021-12-09T12:00+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

сухум

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба поручил главному санврачу столицы провести рейдовые мероприятия в школах, чтобы выяснить, как соблюдаются предписанные санитарно-эпидемиологические требования, а также в банкетных залах и ресторанах на предмет выявления запланированных праздничных новогодних массовых мероприятий. ​Об этом сообщается на сайте администрации. По словам начальника управления образования Сухума Астанды Таркил, в столице возросло число болеющих школьников, среди педагогов наблюдается спад заболеваемости COVID-19.Из 723 педагогов уже вакцинировались 140.Беслан Эшба также обратил внимание на темпы вакцинации в подведомственных администрации структурах, особенно в отделах здравоохранения, образования и соцобеспечения, сотрудники которых контактируют с большим количеством посетителей."Надо начинать с себя, никто не может кому-то советовать вакцинироваться, если у него в коллективе этого не делают", - отметил он. Только наличие необходимого титра антител и медицинские противопоказания могут служить отводом от вакцинации, подчеркнул Эшба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bzhaniya-prikazal-uvolnyat-rabotnikov-sfery-obrazovaniya-ne-privivayuschikhsya-ot-covid-1036644356.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сухум, вакцинация от covid-19 в абхазии