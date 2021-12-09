https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/glava-sukhuma-poruchil-ses-provesti-reydy-na-predmet-soblyudeniya-antikovidnykh-mer-1036656861.html
СЭС Сухума проведет рейды в школах и ресторанах на предмет соблюдения антиковидных мер
СЭС Сухума проведет рейды в школах и ресторанах на предмет соблюдения антиковидных мер
В администрации Сухума прошло заседание столичного оперштаба по недопущению распространения коронавируса. 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T11:20+0300
2021-12-09T11:20+0300
2021-12-09T12:00+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
сухум
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба поручил главному санврачу столицы провести рейдовые мероприятия в школах, чтобы выяснить, как соблюдаются предписанные санитарно-эпидемиологические требования, а также в банкетных залах и ресторанах на предмет выявления запланированных праздничных новогодних массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте администрации. По словам начальника управления образования Сухума Астанды Таркил, в столице возросло число болеющих школьников, среди педагогов наблюдается спад заболеваемости COVID-19.Из 723 педагогов уже вакцинировались 140.Беслан Эшба также обратил внимание на темпы вакцинации в подведомственных администрации структурах, особенно в отделах здравоохранения, образования и соцобеспечения, сотрудники которых контактируют с большим количеством посетителей."Надо начинать с себя, никто не может кому-то советовать вакцинироваться, если у него в коллективе этого не делают", - отметил он. Только наличие необходимого титра антител и медицинские противопоказания могут служить отводом от вакцинации, подчеркнул Эшба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bzhaniya-prikazal-uvolnyat-rabotnikov-sfery-obrazovaniya-ne-privivayuschikhsya-ot-covid-1036644356.html
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сухум, вакцинация от covid-19 в абхазии
СЭС Сухума проведет рейды в школах и ресторанах на предмет соблюдения антиковидных мер
11:20 09.12.2021 (обновлено: 12:00 09.12.2021)
В администрации Сухума прошло заседание столичного оперштаба по недопущению распространения коронавируса.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik.
Глава администрации Сухума Беслан Эшба поручил главному санврачу столицы провести рейдовые мероприятия в школах, чтобы выяснить, как соблюдаются предписанные санитарно-эпидемиологические требования, а также в банкетных залах и ресторанах на предмет выявления запланированных праздничных новогодних массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте
администрации.
По словам начальника управления образования Сухума Астанды Таркил, в столице возросло число болеющих школьников, среди педагогов наблюдается спад заболеваемости COVID-19.
Из 723 педагогов уже вакцинировались 140.
Отмечается, больше всего учеников с коронавирусом выявлено в 5-7 классах в 3 школе, в связи с чем управление образования предложило главу Сухума частично закрыть учебное заведение на неделю.
Беслан Эшба также обратил внимание на темпы вакцинации в подведомственных администрации структурах, особенно в отделах здравоохранения, образования и соцобеспечения, сотрудники которых контактируют с большим количеством посетителей.
"Надо начинать с себя, никто не может кому-то советовать вакцинироваться, если у него в коллективе этого не делают", - отметил он. Только наличие необходимого титра антител и медицинские противопоказания могут служить отводом от вакцинации, подчеркнул Эшба.