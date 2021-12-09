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Игорь Адлейба проведет рейтинговый бой в Екатеринбурге
Игорь Адлейба проведет рейтинговый бой в Екатеринбурге
Игорь Адлейба - чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T14:55+0300
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СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксер Игорь Адлейба проведет рейтинговый бой в Екатеринбурге в субботу 11 декабря, сообщил в интервью Sputnik менеджер спортсмена Артур Адлейба."Конечно, у нас были другие планы, Игорь должен был боксировать 8 декабря на Красной поляне с боксером из Дагестана Георгием Челохсаевым, но из-за пандемии встречу перенесли на 8 января, однако и это не получилось. По приказу губернатора Краснодарского края, все мероприятия запрещены до 20 января", - подчеркнул он.Исходя из того, что Игорь давно не боксировал, за последний год выходил на ринг только один раз, промоутерская компания предложила ему выступить с соперником из Украины Асифом Керимовым."С этим спортсменом наш боксер не встречался, но итогам проведенных встреч мы видим, что парень хороший, неплохо идет. Сказать, что он намного слабее, чем Игорь – нет, был сделан такой подбор, чтобы он боксировал с хорошим соперником. Игорь готовился к бою 8 января, соответственно у него была другая программа подготовки, сейчас очень сложно быстро за неделю подготовиться. К тому же у него не было спарринг партнера, был не подготовлен, плюс еще нужно скидывать вес, это очень сложно, но Игорь очень старается", - заметил менеджер спортсмена.Предстоящая встреча будет для абхазского боксера 14 на профессиональном ринге.Игорь Адлейба - чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210422/Stal-silnee-i-zlee-Igor-Adleyba-prokommentiroval-itogi-poslednego-boya-1032275850.html
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спорт, бокс

Игорь Адлейба проведет рейтинговый бой в Екатеринбурге

14:55 09.12.2021 (обновлено: 14:56 09.12.2021)
© Foto / из личного архива Игоря АдлейбаИгорь Адлейба
Игорь Адлейба - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2021
© Foto / из личного архива Игоря Адлейба
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Игорь Адлейба - чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации.
СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксер Игорь Адлейба проведет рейтинговый бой в Екатеринбурге в субботу 11 декабря, сообщил в интервью Sputnik менеджер спортсмена Артур Адлейба.
"Конечно, у нас были другие планы, Игорь должен был боксировать 8 декабря на Красной поляне с боксером из Дагестана Георгием Челохсаевым, но из-за пандемии встречу перенесли на 8 января, однако и это не получилось. По приказу губернатора Краснодарского края, все мероприятия запрещены до 20 января", - подчеркнул он.
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Исходя из того, что Игорь давно не боксировал, за последний год выходил на ринг только один раз, промоутерская компания предложила ему выступить с соперником из Украины Асифом Керимовым.
"С этим спортсменом наш боксер не встречался, но итогам проведенных встреч мы видим, что парень хороший, неплохо идет. Сказать, что он намного слабее, чем Игорь – нет, был сделан такой подбор, чтобы он боксировал с хорошим соперником. Игорь готовился к бою 8 января, соответственно у него была другая программа подготовки, сейчас очень сложно быстро за неделю подготовиться. К тому же у него не было спарринг партнера, был не подготовлен, плюс еще нужно скидывать вес, это очень сложно, но Игорь очень старается", - заметил менеджер спортсмена.
Предстоящая встреча будет для абхазского боксера 14 на профессиональном ринге.
Игорь Адлейба - чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.
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