https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/mid-abkhazii-rekomendoval-gruzinskim-diplomatam-priderzhivatsya-norm-mezhdunarodnogo-prava-1036665089.html

МИД Абхазии рекомендовал грузинским дипломатам придерживаться норм международного права

МИД Абхазии рекомендовал грузинским дипломатам придерживаться норм международного права

Грузинская сторона пытается оказать на посла КНР в Сирии давление после состоявшейся встречи между ним и послом Абхазии в САР. 09.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-09T17:28+0300

2021-12-09T17:28+0300

2021-12-09T17:28+0300

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. В Министерстве иностранных дел Абхазии рекомендовали грузинским дипломатам придерживаться правил международного общения, а также норм международного права после информации об оказании давления грузинской стороной на посла КНР в Сирии. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Абхазии. Шестого декабря состоялась встреча посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба и посла Китайской Народной Республики Фен Бяо в Посольстве КНР в Дамаске. Стороны отметили заинтересованность в налаживании отношений по широкому спектру вопросов.По данным МИД Абхазии, после встречи грузинская сторона пыталась оказать давление на посла КНР, выразив недовольство в связи с распространенными информационными материалами.Ранее встречу послов в Дамаске прокомментировал министр иностранных дел Инал Ардзинба. Он отметил, что Абхазия и Китай, выступая единым фронтом в вопросе поддержки Сирии, смогут начать плодотворную работу по налаживанию гуманитарных и торгово-экономических связей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/v-damaske-sostoyalas-vstrecha-poslov-abkhazii-i-kitaya-v-sirii-1036643198.html

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