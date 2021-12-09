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МИД Абхазии рекомендовал грузинским дипломатам придерживаться норм международного права
МИД Абхазии рекомендовал грузинским дипломатам придерживаться норм международного права
Грузинская сторона пытается оказать на посла КНР в Сирии давление после состоявшейся встречи между ним и послом Абхазии в САР. 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T17:28+0300
2021-12-09T17:28+0300
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. В Министерстве иностранных дел Абхазии рекомендовали грузинским дипломатам придерживаться правил международного общения, а также норм международного права после информации об оказании давления грузинской стороной на посла КНР в Сирии. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Абхазии. Шестого декабря состоялась встреча посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба и посла Китайской Народной Республики Фен Бяо в Посольстве КНР в Дамаске. Стороны отметили заинтересованность в налаживании отношений по широкому спектру вопросов.По данным МИД Абхазии, после встречи грузинская сторона пыталась оказать давление на посла КНР, выразив недовольство в связи с распространенными информационными материалами.Ранее встречу послов в Дамаске прокомментировал министр иностранных дел Инал Ардзинба. Он отметил, что Абхазия и Китай, выступая единым фронтом в вопросе поддержки Сирии, смогут начать плодотворную работу по налаживанию гуманитарных и торгово-экономических связей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/v-damaske-sostoyalas-vstrecha-poslov-abkhazii-i-kitaya-v-sirii-1036643198.html
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политика, мид абхазии, абхазия, китай, сирия, грузия

МИД Абхазии рекомендовал грузинским дипломатам придерживаться норм международного права

17:28 09.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Кабинет Министров Республики Абхазия
Кабинет Министров Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Грузинская сторона пытается оказать на посла КНР в Сирии давление после состоявшейся встречи между ним и послом Абхазии в САР.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. В Министерстве иностранных дел Абхазии рекомендовали грузинским дипломатам придерживаться правил международного общения, а также норм международного права после информации об оказании давления грузинской стороной на посла КНР в Сирии. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Абхазии.
Встречей Посла Абхазии и Посла Китая в Сирии - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
В Абхазии
В Дамаске состоялась встреча послов Абхазии и Китая в Сирии
Вчера, 13:00
Шестого декабря состоялась встреча посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба и посла Китайской Народной Республики Фен Бяо в Посольстве КНР в Дамаске.
Стороны отметили заинтересованность в налаживании отношений по широкому спектру вопросов.
По данным МИД Абхазии, после встречи грузинская сторона пыталась оказать давление на посла КНР, выразив недовольство в связи с распространенными информационными материалами.
"Республика Абхазия - суверенное государство, проводит независимую внешнюю политику согласно Основному Закону нашей страны. Мнение грузинской стороны относительно международных встреч наших официальных представителей нас не интересует", - говорится в комментарии МИД Абхазии.
Ранее встречу послов в Дамаске прокомментировал министр иностранных дел Инал Ардзинба. Он отметил, что Абхазия и Китай, выступая единым фронтом в вопросе поддержки Сирии, смогут начать плодотворную работу по налаживанию гуманитарных и торгово-экономических связей.
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