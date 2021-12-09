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Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения СМА "Золгенсма"
Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения СМА "Золгенсма"
Спинальная мышечная атрофия (СМА) — редкое наследственное заболевание, поражающее участок нервной системы, контролирующий движение. 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T19:45+0300
2021-12-09T19:45+0300
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Минздрав России зарегистрировал швейцарский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма", следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Дата государственной регистрации: 9.12.2021", — указывается в документе.Спинальная мышечная атрофия (СМА) — редкое наследственное заболевание, поражающее участок нервной системы, контролирующий движение. Ребенок может перестать двигаться и даже дышать. Всех новорожденных в России с 2023 года будут обследовать на 36 заболеваний, включая СМА.По данным абхазских медиков, спинально-мышечная атрофия редко встречается в республике. На учете Сухумской детской поликлиники стоит один пациент с этим недугом, который сейчас проходит лечение за границей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/novorozhdennykh-v-rossii-budut-obsledovat-na-36-zabolevaniy-vklyuchaya-sma-1036370709.html
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общество, в мире, россия, медицина, дети, лекарства
Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения СМА "Золгенсма"
19:45 09.12.2021 (обновлено: 20:25 09.12.2021)
Спинальная мышечная атрофия (СМА) — редкое наследственное заболевание, поражающее участок нервной системы, контролирующий движение.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Минздрав России зарегистрировал швейцарский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма", следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
"Дата государственной регистрации: 9.12.2021", — указывается в документе.
Спинальная мышечная атрофия (СМА) — редкое наследственное заболевание, поражающее участок нервной системы, контролирующий движение. Ребенок может перестать двигаться и даже дышать.
В России ранее было зарегистрировано два препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов.
Всех новорожденных в России с 2023 года будут обследовать на 36 заболеваний, включая СМА.
По данным абхазских медиков, спинально-мышечная атрофия редко встречается в республике. На учете Сухумской детской поликлиники стоит один пациент с этим недугом, который сейчас проходит лечение за границей.