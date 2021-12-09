https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/peskov-prokommentiroval-slova-baydena-o-vstreche-stran-nato-s-rossiey-1036663973.html

Песков прокомментировал слова Байдена о встрече стран НАТО с Россией

Песков прокомментировал слова Байдена о встрече стран НАТО с Россией

Президент США Джо Байден в среду сообщил журналистам, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. 09.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-09T16:33+0300

2021-12-09T16:33+0300

2021-12-09T16:33+0300

политика

дмитрий песков

джозеф байден

администрация президента россии

владимир путин

нато

московский кремль

сша

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Лидеры России и США в ходе телефонного разговора отметили необходимость согласования важных вопросов с членами альянса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о словах президента США Джо Байдена про встречу РФ с США и другими странами НАТО.По словам Байдена, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса."Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время телефонного разговора, и, собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том числе о тех, о которых шла речь, вот именно с другими странами тоже, потому что говорится, собственно, действительно о безопасности на континенте. Говорится о неприемлемости для России продвижения дальше на восток", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что здесь была оговорка со стороны американских визави, что это необходимо согласовать с другим странами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/kreml-peregovory-putina-i-baydena-nosili-otkrovennyy-i-delovoy-kharakter-1036638413.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, дмитрий песков, джозеф байден, администрация президента россии, владимир путин, нато, московский кремль, сша