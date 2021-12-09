Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/peskov-prokommentiroval-slova-baydena-o-vstreche-stran-nato-s-rossiey-1036663973.html
Песков прокомментировал слова Байдена о встрече стран НАТО с Россией
Песков прокомментировал слова Байдена о встрече стран НАТО с Россией
Президент США Джо Байден в среду сообщил журналистам, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T16:33+0300
2021-12-09T16:33+0300
политика
дмитрий песков
джозеф байден
администрация президента россии
владимир путин
нато
московский кремль
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/01/1032130467_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_3e6c94e8126cf90990f9f893556d192c.jpg
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Лидеры России и США в ходе телефонного разговора отметили необходимость согласования важных вопросов с членами альянса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о словах президента США Джо Байдена про встречу РФ с США и другими странами НАТО.По словам Байдена, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса."Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время телефонного разговора, и, собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том числе о тех, о которых шла речь, вот именно с другими странами тоже, потому что говорится, собственно, действительно о безопасности на континенте. Говорится о неприемлемости для России продвижения дальше на восток", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что здесь была оговорка со стороны американских визави, что это необходимо согласовать с другим странами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/kreml-peregovory-putina-i-baydena-nosili-otkrovennyy-i-delovoy-kharakter-1036638413.html
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/01/1032130467_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_e51b2d7cab54288b8e53a2c8e1956675.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, дмитрий песков, джозеф байден, администрация президента россии, владимир путин, нато, московский кремль, сша

Песков прокомментировал слова Байдена о встрече стран НАТО с Россией

16:33 09.12.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкНаграждение победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
Награждение победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Президент США Джо Байден в среду сообщил журналистам, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Лидеры России и США в ходе телефонного разговора отметили необходимость согласования важных вопросов с членами альянса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о словах президента США Джо Байдена про встречу РФ с США и другими странами НАТО.
Виды Москвы - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
Кремль: переговоры Путина и Байдена носили откровенный и деловой характер
Вчера, 00:40
По словам Байдена, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.
"Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время телефонного разговора, и, собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том числе о тех, о которых шла речь, вот именно с другими странами тоже, потому что говорится, собственно, действительно о безопасности на континенте. Говорится о неприемлемости для России продвижения дальше на восток", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что здесь была оговорка со стороны американских визави, что это необходимо согласовать с другим странами.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:45Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения СМА "Золгенсма"
18:50Предпремьерный показ фильма "Поиск" о воинах Великой Отечественной войны прошел в Сухуме
18:20Новогодние мероприятия на площади Свободы в Сухуме начнутся с 20 декабря
17:55Захарова заявила, что к милитаризации Украины подключился Евросоюз
17:28МИД Абхазии рекомендовал грузинским дипломатам придерживаться норм международного права
16:58Подписано Соглашение по разработке Генеральной схемы газификации Абхазии
16:37В МИД России назвали "саммит за демократию" идеологизированной массовкой
16:33Песков прокомментировал слова Байдена о встрече стран НАТО с Россией
16:26Глава Галского района: товары в Абхазию должны идти из дружественных стран
15:55Пасынки советского распада
15:25Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 декабря
14:55Игорь Адлейба проведет рейтинговый бой в Екатеринбурге
14:31Турбаза: Кайтан и Карнецян о культурно-историческом туризме Абхазии
13:54Названа лучшая картина года в Абхазии
13:20В Генштабе России заявили, что НАТО нарастила военную активность за последние годы
12:50Назван главный цвет 2022 года
12:35Калугин о связи курса рубля и истерии вокруг Украины
11:55Более 500 нарушителей госграницы Абхазии задержано с сентября по ноябрь 2021 года
11:20СЭС Сухума проведет рейды в школах и ресторанах на предмет соблюдения антиковидных мер
10:48Такие обстоятельства: Эшба о перспективах и проблемах абхазских садоводов