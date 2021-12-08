https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/kreml-peregovory-putina-i-baydena-nosili-otkrovennyy-i-delovoy-kharakter-1036638413.html

Кремль: переговоры Путина и Байдена носили откровенный и деловой характер

Кремль: переговоры Путина и Байдена носили откровенный и деловой характер

Переговоры по защищенной видеосвязи президентов России и США прошли вечером во вторник 7 декабря. 08.12.2021, Sputnik Абхазия

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2021-12-08T00:40+0300

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россия

джозеф байден

владимир путин

сша

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. В Кремле прокомментировали прошедшие переговоры Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, отметив, что они носили откровенный и деловой характер. О том, какие вопросы затронули лидеры двух держав, читайте в материале РИА Новости."Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты" , — говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам встречи.Президенты вспомнили о союзничестве стран в годы Второй мировой и подчеркнули, что принесенные тогда жертвы нельзя забывать, а само союзничество должно служить примером для работы в современных реалиях.Ситуация вокруг УкраиныБайден обратил внимание на "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкции, которые США и их союзники могут применить при дальнейшей эскалации обстановки."Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", — отметили в Кремле.Гарантии со стороны НАТОПутин также подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи Москвы, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей."Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", — сказано в сообщении.Лидеры договорились поручить своим представителям начать предметные консультации по этим вопросам.СВПД по ИрануПрезиденты выразили надежду на то, что возобновившиеся в конце ноября в Вене переговоры по СВПД позволят выйти на приемлемые для всех решения.Работа дипломатов"С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений", — отметили в Кремле.Как указали президенты, двустороннее сотрудничество "по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии", что проявляется, в частности, в сложностях, которые испытывают в работе урезанные диппредставительства обеих стран."Владимир Путин подчеркнул, что все это — следствие линии американских властей, которые еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать", — сказано в сообщении.КиберпреступностьПутин и Байден также выразили готовность продолжать взаимодействие по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью.Переговоры проходили по закрытому каналу видеосвязи и продолжались около двух часов. Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/lidery-rossii-i-ssha-vladimir-putin-i-dzho-bayden-poobschalis-po-videosvyazi-1036635039.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/putin-rossiya-nastaivaet-na-nedopustimosti-rasshireniya-nato-na-vostok-1036552780.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210908/Kosachev-ob-odnostoronnikh-sanktsiyakh-Rossiya-budet-nastaivat-na-ikh-nedopustimosti--1033169264.html

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