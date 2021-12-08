https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/kreml-peregovory-putina-i-baydena-nosili-otkrovennyy-i-delovoy-kharakter-1036638413.html
Кремль: переговоры Путина и Байдена носили откровенный и деловой характер
Кремль: переговоры Путина и Байдена носили откровенный и деловой характер
Переговоры по защищенной видеосвязи президентов России и США прошли вечером во вторник 7 декабря. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T00:40+0300
2021-12-08T00:40+0300
2021-12-08T00:58+0300
россия
джозеф байден
владимир путин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/08/1036638611_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_59bb62328f67359dd524c40de49770eb.jpg
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. В Кремле прокомментировали прошедшие переговоры Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, отметив, что они носили откровенный и деловой характер. О том, какие вопросы затронули лидеры двух держав, читайте в материале РИА Новости."Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты" , — говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам встречи.Президенты вспомнили о союзничестве стран в годы Второй мировой и подчеркнули, что принесенные тогда жертвы нельзя забывать, а само союзничество должно служить примером для работы в современных реалиях.Ситуация вокруг УкраиныБайден обратил внимание на "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкции, которые США и их союзники могут применить при дальнейшей эскалации обстановки."Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", — отметили в Кремле.Гарантии со стороны НАТОПутин также подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи Москвы, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей."Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", — сказано в сообщении.Лидеры договорились поручить своим представителям начать предметные консультации по этим вопросам.СВПД по ИрануПрезиденты выразили надежду на то, что возобновившиеся в конце ноября в Вене переговоры по СВПД позволят выйти на приемлемые для всех решения.Работа дипломатов"С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений", — отметили в Кремле.Как указали президенты, двустороннее сотрудничество "по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии", что проявляется, в частности, в сложностях, которые испытывают в работе урезанные диппредставительства обеих стран."Владимир Путин подчеркнул, что все это — следствие линии американских властей, которые еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать", — сказано в сообщении.КиберпреступностьПутин и Байден также выразили готовность продолжать взаимодействие по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью.Переговоры проходили по закрытому каналу видеосвязи и продолжались около двух часов. Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/lidery-rossii-i-ssha-vladimir-putin-i-dzho-bayden-poobschalis-po-videosvyazi-1036635039.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/putin-rossiya-nastaivaet-na-nedopustimosti-rasshireniya-nato-na-vostok-1036552780.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210908/Kosachev-ob-odnostoronnikh-sanktsiyakh-Rossiya-budet-nastaivat-na-ikh-nedopustimosti--1033169264.html
россия
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/08/1036638611_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_da82da8aa4df556cc3a5c4eda38c3b69.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, джозеф байден, владимир путин, сша
Кремль: переговоры Путина и Байдена носили откровенный и деловой характер
00:40 08.12.2021 (обновлено: 00:58 08.12.2021)
Переговоры по защищенной видеосвязи президентов России и США прошли вечером во вторник 7 декабря.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik.
В Кремле прокомментировали прошедшие переговоры Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, отметив, что они носили откровенный и деловой характер. О том, какие вопросы затронули лидеры двух держав, читайте в материале РИА Новости
.
"Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты" , — говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам встречи.
Президенты вспомнили о союзничестве стран в годы Второй мировой и подчеркнули, что принесенные тогда жертвы нельзя забывать, а само союзничество должно служить примером для работы в современных реалиях.
Ситуация вокруг Украины
Байден обратил внимание на "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкции, которые США и их союзники могут применить при дальнейшей эскалации обстановки.
"Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", — отметили в Кремле.
Гарантии со стороны НАТО
Путин также подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи Москвы, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
"Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", — сказано в сообщении.
Лидеры договорились поручить своим представителям начать предметные консультации по этим вопросам.
СВПД по Ирану
"Рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Президент России отметил важность его полноценного выполнения в изначально согласованных рамках", — рассказали в пресс-службе.
Президенты выразили надежду на то, что возобновившиеся в конце ноября в Вене переговоры по СВПД позволят выйти на приемлемые для всех решения.
Работа дипломатов
"С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений", — отметили в Кремле.
Как указали президенты, двустороннее сотрудничество "по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии", что проявляется, в частности, в сложностях, которые испытывают в работе урезанные диппредставительства обеих стран.
"Владимир Путин подчеркнул, что все это — следствие линии американских властей, которые еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать", — сказано в сообщении.
Киберпреступность
Путин и Байден также выразили готовность продолжать взаимодействие по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью.
Переговоры проходили по закрытому каналу видеосвязи и продолжались около двух часов. Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет.