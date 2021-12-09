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https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/podpisano-soglashenie-po-razrabotke-generalnoy-skhemy-gazifikatsii-abkhazii-1036664352.html
Подписано Соглашение по разработке Генеральной схемы газификации Абхазии
Подписано Соглашение по разработке Генеральной схемы газификации Абхазии
Средства на разработку генеральной схемы газификации предусмотрены в рамках июльских корректировок Инвестпрограммы на 2020-2022 годы. 09.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Абхазия и Россия подписали Соглашение и Дорожную карту по взаимодействию участников при разработке и согласовании Генеральной схемы газификации республики, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Соглашение подписано в развитие инициативы президента Аслана Бжания.Документ предусматривает организацию выполнения работ по разработке и согласованию Генеральной схемы газификации республики, которые должны быть проведены в 2021-2022 годах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/bzhaniya-obsudil-v-moskve-s-novakom-generalnuyu-skhemu-gazifikatsii-abkhazii-1036099322.html
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Подписано Соглашение по разработке Генеральной схемы газификации Абхазии

16:58 09.12.2021 (обновлено: 17:10 09.12.2021)
© Foto / кабинет министров Республики Абхазия Подписание Соглашения по взаимодействию участников при разработке и согласовании Генеральной схемы газификации Республики Абхазия.
Подписание Соглашения по взаимодействию участников при разработке и согласовании Генеральной схемы газификации Республики Абхазия. - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2021
© Foto / кабинет министров Республики Абхазия
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Средства на разработку генеральной схемы газификации предусмотрены в рамках июльских корректировок Инвестпрограммы на 2020-2022 годы.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Абхазия и Россия подписали Соглашение и Дорожную карту по взаимодействию участников при разработке и согласовании Генеральной схемы газификации республики, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Бжания обсудил в Москве с Новаком генеральную схему газификации Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
В Абхазии
Бжания обсудил в Москве с Новаком генеральную схему газификации Абхазии
28 октября, 14:08
Соглашение подписано в развитие инициативы президента Аслана Бжания.
Документ предусматривает организацию выполнения работ по разработке и согласованию Генеральной схемы газификации республики, которые должны быть проведены в 2021-2022 годах.
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