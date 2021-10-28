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Бжания обсудил в Москве с Новаком генеральную схему газификации Абхазии
Бжания обсудил в Москве с Новаком генеральную схему газификации Абхазии
СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с вице-премьером правительства России Александром Новаком реализацию "дорожной карты" по... 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T14:08+0300
2021-10-28T14:08+0300
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в абхазии
александр новак
аслан бжания
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СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с вице-премьером правительства России Александром Новаком реализацию "дорожной карты" по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства. Бжания встретился с Новаком в рамках своего рабочего визита в Москву. Стороны обсудили и другие актуальные вопросы абхазо-российского сотрудничества.Во встрече участвовали также заместитель руководителя Администрации президента Абхазии Валерий Папба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.В рамках нынешнего визита Бжания уже встречался с заместителем Секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым и заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком.Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву в понедельник, 25 октября. Это уже вторая рабочая поездка Бжания в Москву за октябрь и десятая за время его президентства.
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александр новак, аслан бжания
Бжания обсудил в Москве с Новаком генеральную схему газификации Абхазии
14:08 28.10.2021 (обновлено: 14:55 28.10.2021)
СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с вице-премьером правительства России Александром Новаком реализацию "дорожной карты" по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания встретился с Новаком в рамках своего рабочего визита в Москву. Стороны обсудили и другие актуальные вопросы абхазо-российского сотрудничества.
Во встрече участвовали также заместитель руководителя Администрации президента Абхазии Валерий Папба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
В рамках нынешнего визита Бжания уже встречался с заместителем Секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым
и заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком
.
Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву в понедельник, 25 октября. Это уже вторая рабочая поездка Бжания в Москву за октябрь и десятая за время его президентства.