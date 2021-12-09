https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-10-dekabrya-1036662241.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 декабря

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния южной периферии антициклона с северо-запада. 09.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-09T15:25+0300

2021-12-09T15:25+0300

2021-12-09T17:10+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/18/1031516453_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_d3f270c62620f2251b380087bb1eda92.jpg

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. В пятницу, 10 декабря, облачная с прояснениями погода, ночью местами возможен дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами до 8-10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии