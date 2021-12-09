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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния южной периферии антициклона с северо-запада. 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T15:25+0300
2021-12-09T15:25+0300
2021-12-09T17:10+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. В пятницу, 10 декабря, облачная с прояснениями погода, ночью местами возможен дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами до 8-10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 декабря
15:25 09.12.2021 (обновлено: 17:10 09.12.2021)
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния южной периферии антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. В пятницу, 10 декабря, облачная с прояснениями погода, ночью местами возможен дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами до 8-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.