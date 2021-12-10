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Абхазия может опередить Крым по популярности у туристов на Новый год
Абхазия может опередить Крым по популярности у туристов на Новый год
В среднем отдых в России на новогодние каникулы обойдется в 40 тысяч на человека на пять дней, без учета дороги. 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T16:25+0300
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. По популярности у российских туристов в новогодние каникулы Абхазия может выйти на второе место после Краснодарского края, потеснив Крым, заявила в интервью Российской газете исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Она отметила, что лидирующую позицию внутри страны занимает Краснодарский край - там российские туристы в первую очередь предпочтут провести новогодние каникулы. В числе лидирующих регионов она также назвала Московскую и Ленинградскую области, Санкт-Петербург, Карелия, несмотря на имеющиеся здесь ограничения, Татарстан и столица региона - Казань.Количество объектов размещения зимой в Крыму сокращается, многие отели на восточном и западном побережье Крыма зимой вообще закрываются, объяснила глава АТОР, по какой причине Крым уступает второе место Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/proekt-stroitelstva-pyatizvezdochnogo-gostinichnogo-kompleksa-obsuzhdayut-v-gagre-1036642571.html
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отдых в абхазии, абхазия, новый год в абхазии

Абхазия может опередить Крым по популярности у туристов на Новый год

16:25 10.12.2021 (обновлено: 16:35 10.12.2021)
© Sputnik / Акоп Кущян Вид на Сухум с птичьего паллета
Вид на Сухум с птичьего паллета - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Акоп Кущян
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В среднем отдых в России на новогодние каникулы обойдется в 40 тысяч на человека на пять дней, без учета дороги.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. По популярности у российских туристов в новогодние каникулы Абхазия может выйти на второе место после Краснодарского края, потеснив Крым, заявила в интервью Российской газете исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она отметила, что лидирующую позицию внутри страны занимает Краснодарский край - там российские туристы в первую очередь предпочтут провести новогодние каникулы.
"Крым также так или иначе войдет в первую пятерку. Вот только пока не понятно, будет ли он на втором месте или ниже. Все операторы, которые занимаются внутренним туризмом, учитывают также Абхазию. А это направление вполне по продажам может выйти на второе место после Краснодарского края, потеснив Крым", - рассказала Майя Ломидзе.
В числе лидирующих регионов она также назвала Московскую и Ленинградскую области, Санкт-Петербург, Карелия, несмотря на имеющиеся здесь ограничения, Татарстан и столица региона - Казань.
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Количество объектов размещения зимой в Крыму сокращается, многие отели на восточном и западном побережье Крыма зимой вообще закрываются, объяснила глава АТОР, по какой причине Крым уступает второе место Абхазии.
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