https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/abkhaziya-mozhet-operedit-krym-po-populyarnosti-u-turistov-na-novyy-god-1036677828.html

Абхазия может опередить Крым по популярности у туристов на Новый год

Абхазия может опередить Крым по популярности у туристов на Новый год

В среднем отдых в России на новогодние каникулы обойдется в 40 тысяч на человека на пять дней, без учета дороги. 10.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-10T16:25+0300

2021-12-10T16:25+0300

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в абхазии

отдых в абхазии

абхазия

новый год в абхазии

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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. По популярности у российских туристов в новогодние каникулы Абхазия может выйти на второе место после Краснодарского края, потеснив Крым, заявила в интервью Российской газете исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Она отметила, что лидирующую позицию внутри страны занимает Краснодарский край - там российские туристы в первую очередь предпочтут провести новогодние каникулы. В числе лидирующих регионов она также назвала Московскую и Ленинградскую области, Санкт-Петербург, Карелия, несмотря на имеющиеся здесь ограничения, Татарстан и столица региона - Казань.Количество объектов размещения зимой в Крыму сокращается, многие отели на восточном и западном побережье Крыма зимой вообще закрываются, объяснила глава АТОР, по какой причине Крым уступает второе место Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/proekt-stroitelstva-pyatizvezdochnogo-gostinichnogo-kompleksa-obsuzhdayut-v-gagre-1036642571.html

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отдых в абхазии, абхазия, новый год в абхазии