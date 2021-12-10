https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/bolshe-chem-igra-iz-istorii-abkhazskogo-futbola-1036680291.html

Больше чем игра: из истории абхазского футбола

Больше чем игра: из истории абхазского футбола

Ежегодно 10 декабря по решению Организации Объединенных Наций неформально отмечается Всемирный День футбола. 10.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-10T19:15+0300

2021-12-10T19:15+0300

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О том, как зарождалась в Абхазии самая популярная игра в мире, и какой путь ей предстояло пройти, читайте в материале Sputnik.Как зарождался футболВ самую популярную игру в мире, футбол, в Абхазии начали играть в 1908 году. Тогда стали собирать команды из учащихся. Первая абхазская футбольная команда называлась "Veni, Vidi, Vici". Вскоре были созданы еще несколько команд - "Олимпия", "Чон" (Часть особого назначения – прим.) и "Унитас". Они проводили матчи с командами Батуми, Поти и эскадры Черноморского флота.Несмотря на то, что футбол в республике появился в 1908 году, регулярное первенство началось не сразу. Первые официальные соревнования на первенство столицы Абхазии были проведены в 1923 году, тогда чемпионом города стала команда "Унитас". В 1925 году, уже сборная Абхазии провела свои первые встречи с командами из России, Украины и Азербайджана.Наиболее впечатляющих результатов в советском футболе достигло Сухумское "Динамо", которое на равных могло играть со многими командами Союза."В 1943 году Сухумское "Динамо" провело товарищескую игру с "Динамо" из Тбилиси на старом стадионе в Сухуме и впервые в истории абхазские футболисты переиграли соперников из Тбилиси со счетом 3:1. Это несмотря на то, что в составе противников играли мастера во главе с Борисом Байчадзе. А в 1944 году "Динамо" стало обладателем Кубка Грузии", — вспоминал об абхазском футболе член первой абхазской судейской бригады Григорий Погосян.В конце 1945 года в Сухум приехала московская команда мастеров "Крылья Советов". Вместе с ними были юноши, завоевавшие в тот год звание чемпионов Москвы. Сухумское "Динамо" дважды выиграло у москвичей, все голы в их ворота забил Никита Симонян. После этих встреч тренеры "крылышек" пригласили Никиту Симоняна в Москву в свою команду.В 1948 году Сухумское "Динамо" стало чемпионом Грузии по футболу. В составе именитой команды тогда впервые выступал легендарный футболист Никита Симонян.За большие заслуги абхазского футбола перед советским футболом, команда из Абхазии получила право выступать в Чемпионате Советского Союза среди команд мастеров класса Б. Впервые абхазские футболисты из Сухумского "Динамо" приняли участие в Чемпионате СССР среди команд — мастеров второй лиги под названием "Рица".Выход в Высшую лигуС 1962 года и за весь период советского футбола игроки столичной команды выступали под своим динамовским флагом. За все время выступления Сухумского "Динамо" во второй лиге Чемпионата СССР у команды не было громких побед.В первой лиге "Динамо" играло два года — в 1990 и 1991 годах. В 1990 году Сухумские динамовцы вошли в десятку лучших, в том же году, футболисты из числа грузин покинули команду и организовали другую команду "Цхум", которая вступала в чемпионате Грузии. А "Динамо" было усилено игроками из второго состава московского "Динамо".В 1991 году команда заняла шестое место и получила право играть в Высшей лиге Чемпионата СССР. Руководил командой в тот период известный российский тренер Олег Долматов.Сергей Овчинников, игравший в сухумской команде, позже стал игроком Московского "Локомотива", в составе которой дважды становился чемпионом России. Параллельно "Босс", как его называли партнеры по команде, много лет выступал за сборную России по футболу.Учитывая, что Динамо завершило сезон в первой лиге на шестом месте, команда попала в Высшую лигу"Когда мы попали в Высшую лигу, я ездил в Москву как председатель спорткомитета. Нам дали календарь проведения игр Чемпионата СНГ, так как Союз уже развалился. Первым отказался участвовать в первенстве представитель Федерации футбола России, после отказалась Украина. Так первенство СНГ не состоялось", — говорит директора Республиканской детско-юношеской спортивной школы "Динамо" Валерий Логуа.Сразу же после победы в Отечественной войне, в Абхазии начали проводить чемпионат и розыгрыш Кубка. В первом чемпионате независимой страны в 1994 году участвовали 15 команд.

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