https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/deputat-rady-zayavil-chto-ukraina-gotovit-v-yanvare-voennuyu-provokatsiyu-protiv-rossii-1036673970.html

Депутат Верховной рады заявил, что Киев готовит в январе военную провокацию против России

Депутат Верховной рады заявил, что Киев готовит в январе военную провокацию против России

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Украина вместе с западными партнерами планирует в начале следующего года устроить военную провокацию против России, считает депутат... 10.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-10T11:50+0300

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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Украина вместе с западными партнерами планирует в начале следующего года устроить военную провокацию против России, считает депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.По его словам, в настоящее время наблюдается "первый этап провокации в виде информационной истерии о "российской агрессии" в конце января"."Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами – США и Великобританией – готовят на конец января военную провокацию с Россией, и здесь они "убивают двух зайцев": для Запада – очередная возможность обвинить Россию и наложить новые санкции – очередная попытка сорвать программу "Северный поток-2", а для украинской власти – списать свои провалы, голод и холод опять на войну", – написал Кива в Telegram.Он выразил уверенность в том, что Россия давно готова к подобному развитию событий и примет необходимые контрмеры и найдет контраргументы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/nagloy-provokatsionnoy-vylazkoy-nazvali-v-krymu-intsident-s-voennym-korablem-ukrainy-1036673209.html

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