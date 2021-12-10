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Депутат Верховной рады заявил, что Киев готовит в январе военную провокацию против России
Депутат Верховной рады заявил, что Киев готовит в январе военную провокацию против России
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Украина вместе с западными партнерами планирует в начале следующего года устроить военную провокацию против России, считает депутат... 10.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Украина вместе с западными партнерами планирует в начале следующего года устроить военную провокацию против России, считает депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.По его словам, в настоящее время наблюдается "первый этап провокации в виде информационной истерии о "российской агрессии" в конце января"."Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами – США и Великобританией – готовят на конец января военную провокацию с Россией, и здесь они "убивают двух зайцев": для Запада – очередная возможность обвинить Россию и наложить новые санкции – очередная попытка сорвать программу "Северный поток-2", а для украинской власти – списать свои провалы, голод и холод опять на войну", – написал Кива в Telegram.Он выразил уверенность в том, что Россия давно готова к подобному развитию событий и примет необходимые контрмеры и найдет контраргументы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/nagloy-provokatsionnoy-vylazkoy-nazvali-v-krymu-intsident-s-voennym-korablem-ukrainy-1036673209.html
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украина, россия, сша

Депутат Верховной рады заявил, что Киев готовит в январе военную провокацию против России

11:50 10.12.2021 (обновлено: 16:41 10.12.2021)
© AP Photo Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Украина вместе с западными партнерами планирует в начале следующего года устроить военную провокацию против России, считает депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.
Крымский мост - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
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По его словам, в настоящее время наблюдается "первый этап провокации в виде информационной истерии о "российской агрессии" в конце января".
"Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами – США и Великобританией – готовят на конец января военную провокацию с Россией, и здесь они "убивают двух зайцев": для Запада – очередная возможность обвинить Россию и наложить новые санкции – очередная попытка сорвать программу "Северный поток-2", а для украинской власти – списать свои провалы, голод и холод опять на войну", – написал Кива в Telegram.
Он выразил уверенность в том, что Россия давно готова к подобному развитию событий и примет необходимые контрмеры и найдет контраргументы.
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