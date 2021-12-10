https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/eksperty-nazvali-bezotvetstvennymi-zayavleniya-o-legkosti-omikron-shtamm-1036674438.html
Эксперты назвали безответственными заявления о "легкости" омикрон-штамм
Эксперты назвали безответственными заявления о "легкости" омикрон-штамм
При заражении омикрон-штаммом коронавируса симптомы болезни могут развиваться намного быстрее, чем при "дельте" и других известных вариантах. 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T13:29+0300
2021-12-10T13:29+0300
2021-12-10T13:29+0300
в мире
россия
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0a/1036673577_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cdf95026176e7410f67df851d7ca1eb.jpg
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Говорить, что штамм коронавируса "омикрон" легкий, безответственно, нет данных, как его будут переносить, например, пожилые люди, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы Центра Гамалеи Дениса Логунова.Он отметил, что есть пожилые люди, а также те, у кого пока нет иммунитета, пока неизвестно, как они будут переносить штамм.Ранее сообщалось, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса симптомы болезни могут развиваться намного быстрее, чем при "дельте" и других известных вариантах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/omikron-shtamm-podtverdili-u-chetyrekh-rossiyskikh-turistov-1036672981.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0a/1036673577_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8fb940673291db36566f7e7361851a59.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Эксперты назвали безответственными заявления о "легкости" омикрон-штамм
При заражении омикрон-штаммом коронавируса симптомы болезни могут развиваться намного быстрее, чем при "дельте" и других известных вариантах.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik
. Говорить, что штамм коронавируса "омикрон" легкий, безответственно, нет данных, как его будут переносить, например, пожилые люди, пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление заместителя главы Центра Гамалеи Дениса Логунова.
"Безответственно заявлять, что это легкий штамм", - сказал Логунов на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
Он отметил, что есть пожилые люди, а также те, у кого пока нет иммунитета, пока неизвестно, как они будут переносить штамм.
Ранее сообщалось, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса симптомы болезни могут развиваться намного быстрее, чем при "дельте" и других известных вариантах.