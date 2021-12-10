https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/eksperty-nazvali-bezotvetstvennymi-zayavleniya-o-legkosti-omikron-shtamm-1036674438.html

Эксперты назвали безответственными заявления о "легкости" омикрон-штамм

Эксперты назвали безответственными заявления о "легкости" омикрон-штамм

При заражении омикрон-штаммом коронавируса симптомы болезни могут развиваться намного быстрее, чем при "дельте" и других известных вариантах. 10.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-10T13:29+0300

2021-12-10T13:29+0300

2021-12-10T13:29+0300

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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Говорить, что штамм коронавируса "омикрон" легкий, безответственно, нет данных, как его будут переносить, например, пожилые люди, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы Центра Гамалеи Дениса Логунова.Он отметил, что есть пожилые люди, а также те, у кого пока нет иммунитета, пока неизвестно, как они будут переносить штамм.Ранее сообщалось, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса симптомы болезни могут развиваться намного быстрее, чем при "дельте" и других известных вариантах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/omikron-shtamm-podtverdili-u-chetyrekh-rossiyskikh-turistov-1036672981.html

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в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19